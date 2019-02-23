Трансферная зима 2019. Главные покупки и продажи РПЛ

23 февраля 2019, 16:00

Впервые за много лет российские клубы заметно потратились зимой. Также были большие продажи, и «Соккер.ру» подводит итоги футбольной кампании.

Рекордный доход – заслуга ПСЖ

Поставили рекорд для нового десятилетия, ведь раньше зимой при продажах больше 55 миллионов не получали, а сейчас суммарно заработали 67.3 млн евро. Хотя это крошечная сумма для всех, если отнять трансфер Паредеса за 40 млн евро.

Зато это одна из самых дорогих продаж в истории лиги. Леандро уехал не в Китай, а в Париж, и хотя все остальные трансферы в другие клубы суммарно стоили всего 27.3 млн евро, даже эта сумма больше того, что было в прошлом году. Полный штиль позади – зимний рынок растаял.

Паредес вышел на второе место по стоимости продаж в истории российского футбола. Впереди только Халк, когда уезжал в Китай, а рядом Витсель – еще один опытный путешественник. Теперь Виллиана выбили из первой тройки, а ниже Гарай и Жо – принесли немало денег, когда выбрали «Валенсию» и «Манчестер Сити».

Главный тренд зимы сохранился

Трансферная зима – особая пора, ведь почти всегда клубы не спешат тратить много, откладывая ключевые кадровые решения на лето. Поэтому неудивительно, что обычно набирают свободных агентов или тех, кого можно таким образом оформить.

В большинстве случаев зимой в РПЛ от 25 до 30 % новичков приходят как свободные агенты. Это говорит о бедности середняков, а также о том, что для ряда российских клубов важно соблюдать правила УЕФА , ведь у многих появились финансовые грехи, за которые наказывали или угрожают применить санкции в будущем.

Шесть клубов из 16 не потратили на трансферы ни копейки – только деньги на зарплаты новичкам из числа свободных агентов. Речь об «Урале», «Локомотиве», «Енисее», «Динамо», «Арсенале» и «Анжи». При этом нет клубов, которые не заключали бы зимой новые контракты, просто почти все – даже те, кто платил деньги, тратили мало.

Например, «Крылья Советов» отдали 550 тысяч евро – для футбола небольшие деньги, «Оренбург» - 80 тысяч евро, и это за двух игроков из низшей лиги, а «Рубин» заплатил 340 тысяч «Спартаку» за Пантелеева, но при этом заработал 12 млн евро на продаже Азмуна в «Зенит». Впрочем, об этом – в следующем пункте.

Примечательные расставания

На первом плане Паредес, но зимой сменили клубы из футболистов РПЛ также Лодыгин, Мевля, Азмун, Кудряшов, Навас, Джанаев, Чико Флорес, Попов, Самедов, Жамалетдинов, Еременко, Джано, Идрисса Думбия, Молло, Куэва, Касаев, Ингасон, Скопинцев, Гулиев и Юсупов. Как видите, из всего списка выделяются три клуба.

«Спартак» отдал троих игроков как свободных агентов – Попова и Еременко «Ростову», а Самедова в «Крылья Советов». Также в аренду уехали Джано и Тимофеев, а Петкович расторг контракт. Команда Карпина отпустила четверку игроков, которых видели на поле в первой части сезона. Скопинцева - в «Краснодар», Ингасона - в ПАОК , Гулиева – в «Спартак», а Юсупова в - «Динамо».

Ну и «Рубин» попрощался с ветераном Навасом (испанец завершил карьеру в день рождения 14 февраля в 39 лет), улучшил финансовое положение знакомым методом – с помощью продажи игрока в «Зенит», и Азмун 12 млн евро сразу начал отрабатывать. Кудряшов тоже в Турции играет за лидера Суперлиги и уже забил победный гол, хотя его конкурент слева в защите – Гаэль Клиши.

С учетом, что даже состав лидера лиги «Зенита» пережил четыре расставания с известными игроками – Паредес, Чернов, Мевля и Лодыгин, а пятый человек на контракте из одной аренды ушел в другую – Новосельцев из «Анжи» в «Ростов», то можно сказать, что по части уходов зима была довольно активной. Пятерка самых дорогих расставаний зимы 2019 смотрится неплохо – никого дешевле 3.5 млн евро.

Топ-5 самых дорогих продаж

1 место. Леандро Паредес («Зенит» - ПСЖ , 40 млн евро).

2 место. Сердар Азмун («Рубин» - «Зенит», 12 млн евро).

3 место. Дмитрий Скопинцев («Ростов» - «Краснодар», 4.4 млн евро).

4 место. Сверрир Ингасон («Ростов» - ПАОК , 4 млн евро).

5 место. Идрисса Думбия («Ахмат» - «Спортинг», 3.8 млн евро).

Главные покупки трансферной кампании

Из заметных расставаний только Азмун попадает в список пяти самых дорогих подписаний клубов РПЛ , то есть можно констатировать, что зимой российские клубы интересовались футболистами из других лиг, а весной получим возможность наблюдать за дебютантами в широком смысле.

На первом месте по цене оказался новый опорник «Зенита» Вильмар Барриос – 15 млн евро отдали «Бока Хуниорс» за цепкого колумбийца. Дальше идет Азмун, и на третьем месте по стоимости тоже трансфер лидера РПЛ . Ярослав Ракицкий приехал в Санкт-Петербург, где много лет работал его отец, и судя по ответному матчу с «Фенербахче» - пригодится.

На четвертой строчке главный трансфер зимы для «Спартака» - Айртон Лукас, конкурент для Комбарова. Пятым пришел новичок «Краснодара» Ольссон. За шведом расположился еще один новенький «горожанин» Скопинцев. А вот закрывает десятку, что любопытно, новичок «Уфы» - центральный форвард Андрес Вомбергар за 1 млн евро.

Хотя даже подписания Глушенкова и Умярова в «Спартак» интересные, хотя дешевле. Всего за 19 новичков зимой платили деньги, но речь о покупках 10 клубов из 16. То есть шесть команд деньги на новичков зимой не тратили, подписывали только свободных агентов. К слову, в этом списке только 9 иностранцев, то есть еще 8 ценных новичков – российские футболисты. Кроме того, надо отметить, что из 17 трансферов за деньги сразу 7 совершили два клуба – «Спартак» и «Зенит».

Топ-5 самых дорогих покупок

1 место. Вильмар Барриос («Бока Хуниорс» - «Зенит», 15 млн евро).

2 место. Сердар Азмун («Рубин» - «Зенит», 12 млн евро).

3 место. Ярослав Ракицкий («Шахтер» - «Зенит», 10 млн евро).

4 место. Айртон Лукас («Флуминенсе» - «Спартак», 7 млн евро).

5 место. Кристоффер Ольссон ( АИК - «Краснодар», 4.4 млн евро).

Итоги зимнего трансферного окна

- все шестнадцать клубов подписали новичков зимой. Даже «Анжи» взял свободного агента, центрального форварда из Грузии из школы ПСЖ – Ноколоза Кутателадзе. У «Ахмата» и «Локомотива» тоже по одному трансферу, у остальных – два и больше;

- а когда говорим о трансферах без учета свободных агентов и аренд, то сразу 6 клубов ничего не тратили и сразу 10 не зарабатывали. Получается, «социальный лифт» не работает. Зимой из «Урала», «Уфы», «Оренбурга» или «Арсанала» не уходили в топ-5 клубов РПЛ ;

- за счет трат «Зенита» - 37 млн евро на новичков (не считая подъемных и бонусов, которые могут быть, но засекречены), общий расход 16 клубов РПЛ составил 67.3 млн евро. «Краснодар» потратил 8.9 млн евро, «Спартак» - 8.6;

- три богатых клуба в сумме отдали за новичков 54.5 млн евро, что составляет 81 % ото всех зимних трат лиги. Остальные 13 команд потратили суммарно в четыре раза меньше денег, чем названная тройка;

- надо отметить, что есть команды, которым не по карману полк новичков зимой – как «Рубин» или «Динамо», а есть клубы, где просто составы неплохие – как у ЦСКА и «Локомотива», и поэтому по семь новичков им объективно были не нужны;

- по доходам первый «Зенит» - фактически потратили деньги, что получат за Паредеса от ПСЖ . Дальше идет «Рубин» - один Азмун принес 12 млн евро, а на третьей строчке «Ростов» - после расставаний с Скопинцевым, Ингасоном и Гулиевым собрали 9.4 млн евро;

- «Енисей» добавил в заявку 4 свободных агентов и 2 арендованных. У «Крыльев Советов» в сумме 7 новичков, не считая одного возвращенного из аренды. А у «Ростова» сразу восемь, хотя только за двоих платили деньги. По пять человек добавили «Зенит» и «Рубин», а остальные в основном работали на рынке точечно;

- по сумме продаж и покупок это самое живое трансферное зимнее окно за последние годы и одно из самых продуктивных за последние пять лет. В 2015 году пережили кризисную точку – набрали игроков на жалкие для футбола 5.7 млн евро, а сейчас ситуация другая – потратили почти 60 миллионов, а заработали даже больше, пускай и за счет одного Паредеса.

Но в РПЛ оказалось много интересных новичков, а критических потерь у лиги глобально практически нет. Даже решение «Краснодара» отдать Комличенко в чешский клуб, за который форвард играл в аренде – правильное, ведь в интересах игрока. А если иностранцы, вроде Паредеса или Ингасона, желают развиваться в зарубежных клубах и за них хорошо платят, то тоже нужно отпускать.

А потом искать таких интересных и непростых новичков, как Барриос, Айртон, Ракицкий или Ольссон. Хотя даже знакомые ребята, как Азмун и Скопинцев, должны в новых клубах включать максимальные скорости. Зимняя трансферная кампания позади, а футбольная весна очень близко. Желаем всем новичкам быстро адаптироваться на новых местах и радовать болельщиков на стадионах и у экранов.