Рабиу сменил «Анжи» на «Крылья Советов»

23 февраля 2019, 01:16

«Крылья Советов» объявили о подписании полузащитника Мохаммеда Рабиу. Последним клубом 29-летнего футболиста был махачкалинский «Анжи».

Напомним, в январе это года гендиректор «Анжи» сообщил, что Рабиу написал заявление об уходе из клуба. Ранее игрок сборной Ганы также выступал за «Кубань».

Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», в составе самарского клуба Рабиу призван заменить полузащитника Срджана Мияиловича, получившего травму.