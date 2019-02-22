«Томь» зимой подписала 11 новичков

Пресс-секретарь «Томи» рассказал, что клуб в ходе зимнего трансферного окна подписал 11 новичков.

В январе «Томь» получила от спонсора - «Газпром нефти» - транш в размере 400 млн рублей.

«Томь» завершила селекционную работу. В команду пришли два голкипера - более опытный Олег Смирнов и молодой воспитанник томского футбола Иван Сальников; защитники Исмаил Эдиев, который играл в клубах Премьер-Лиги и Роман Бугаев игравший за «Кубань»; полузащитник Максим Андреев и два нападающих - Алексей Гасилин и Исламнур Абдулавов. Также в «Томь» перешли футболисты из системы «Зенита-2» - Даниил Пенчиков, Василий Запрягаев, Никита Каккоев, Иван Андреев.

Пока трудно сказать, стала команда сильнее или слабее, мы это увидим по первым матчам весенней серии.