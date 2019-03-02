Ван Дейк: «Понимаю, что мне нужно улучшать игру на втором этаже»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в матче 28-го тура АПЛ с «Уотфордом» (5:0) забил два гола головой. Однако 27-летний голландец подчеркнул, что хочет чаще выигрывать верховые единоборства.

Я очень рад тому, что забил эти два мяча, но я в большей степени рад тому, что мы не пропустили. Потому что, если после перерыва вы ведёте 2:0, это довольно скользкий счёт. И мне казалось, что во втором тайме мы действовали сосредоточенно.

В большинстве случаев при стандартах меня держит игрок, который лучше всех действует на втором этаже, и я понимаю, что мне нужно улучшать свою игру в этом компоненте. Я работаю над этим и стараюсь стать лучше, а единственный способ это сделать – продолжать работать и тренироваться.