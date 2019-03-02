Ривалдо: «Если Солари снова проиграет Класико, пойдут разговоры о Моуриньо»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо в преддверии очередного Эль Класико выразил мнение, что ещё одна победа «сине-гранатовых» сильно отразится на будущем главного тренера «Реала» Сантьяго Солари в мадридском клубе. Команды сыграют между собой в рамках 26-го тура Примеры. Три дня назад «Реал» уступил «Барселоне» (0:3) в полуфинальном матче Кубка Испании.
Определённо, в этом Класико для Солари на карту поставлено многое. Это естественно, что ему становится всё сложнее. Если он снова проиграет на «Бернабеу», то в руках «Барселоны» окажется победа в ещё одном турнире.
Второе за несколько дней поражение от принципиального соперника может очень серьёзно сказаться на Солари. При таком сценарии имя Моуриньо зазвучит снова. Жозе – выдающийся тренер, у которого были свои счастливые моменты в «Реале». Возвращения на «Бернабеу» исключать нельзя, особенно когда дела идут не лучшим образом, как сейчас.
Для меня очень странно, что Бэйл, Марсело и Иско не начинали тот матч в старте. Странно не иметь в составе этих парней во время Класико. Не знаю, лучшие ли они игроки в «Реале», об этом знает только тренер, но они обладают опытом. И я уверен в том, что они могут усилить команду.
а-аха-ха)
а-аха-ха)
Стадион глоры Мадрида сожгут если проиграют..
аха-ах)
Стадион глоры Мадрида сожгут если проиграют..
аха-ах)
А Бэйл давно уже не уровень Реала!!!
Солари вроде изменил игру, но чего-то не хватает! Т.е. забивной напа!!!
А Бэйл давно уже не уровень Реала!!!
Солари вроде изменил игру, но чего-то не хватает! Т.е. забивной напа!!!
Надеюсь именно он выкинет с команды все слабые звенья, особенно в защите и уже отыгравших свое игроков и начнет строить новую команду.
А тех, кто будет как в Челси, МЮ сливать тренера, выкинуть из команды.
Надеюсь именно он выкинет с команды все слабые звенья, особенно в защите и уже отыгравших свое игроков и начнет строить новую команду.
А тех, кто будет как в Челси, МЮ сливать тренера, выкинуть из команды.