Ривалдо: «Если Солари снова проиграет Класико, пойдут разговоры о Моуриньо»

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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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Ривалдо: «Если Солари снова проиграет Класико, пойдут разговоры о Моуриньо»

02 марта 2019, 04:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо в преддверии очередного Эль Класико выразил мнение, что ещё одна победа «сине-гранатовых» сильно отразится на будущем главного тренера «Реала» Сантьяго Солари в мадридском клубе. Команды сыграют между собой в рамках 26-го тура Примеры. Три дня назад «Реал» уступил «Барселоне» (0:3) в полуфинальном матче Кубка Испании.

Определённо, в этом Класико для Солари на карту поставлено многое. Это естественно, что ему становится всё сложнее. Если он снова проиграет на «Бернабеу», то в руках «Барселоны» окажется победа в ещё одном турнире.

Второе за несколько дней поражение от принципиального соперника может очень серьёзно сказаться на Солари. При таком сценарии имя Моуриньо зазвучит снова. Жозе – выдающийся тренер, у которого были свои счастливые моменты в «Реале». Возвращения на «Бернабеу» исключать нельзя, особенно когда дела идут не лучшим образом, как сейчас.

Для меня очень странно, что Бэйл, Марсело и Иско не начинали тот матч в старте. Странно не иметь в составе этих парней во время Класико. Не знаю, лучшие ли они игроки в «Реале», об этом знает только тренер, но они обладают опытом. И я уверен в том, что они могут усилить команду.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил BARCDJIN
   222 / 887
02 марта в 20:29
Рамос уговорил команду
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
02 марта в 18:23
    Брулин
    Брулин
       95 / 887
    02 марта в 15:48
    Легенда Барселоны...
    NGY
    NGY ответил 95-shishani-95
       40 / 887
    02 марта в 14:32
    А Зидана не слушал?
    Если бы он Зидана слушал, сейчас Роналду играл бы в Реала, а Зидан тренировал бы команду.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       84 / 887
    02 марта в 13:49
    Для меня тоже странно почему мы 6 голов не отгрузили..
    Стадион глоры Мадрида сожгут если проиграют..


    аха-ах)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       67 / 887
    02 марта в 11:11
    Марсело и Иско не в форме!!!
    А Бэйл давно уже не уровень Реала!!!
    Солари вроде изменил игру, но чего-то не хватает! Т.е. забивной напа!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил NGY
       67 / 887
    02 марта в 11:09
    А я жду Моура в команде, который был единственным человеком, к мнению которого Перес прислушивался. Надеюсь именно он выкинет с команды все слабые звенья, особенно в защите и уже отыгравших свое игроков и начнет строить новую команду. А тех, кто будет как в Челси, МЮ сливать тренера, выкинуть из команды.
    А Зидана не слушал?
    galem72
    galem72
       144 / 887
    02 марта в 10:50
    А что, можно и жозину звать. Тому не привыкать разваливать игру, тем более он себя уже изжил как тренер и ничего нового не придумает. ))
    NGY
    NGY
       40 / 887
    02 марта в 09:28
    А я жду Моура в команде, который был единственным человеком, к мнению которого Перес прислушивался.

    Надеюсь именно он выкинет с команды все слабые звенья, особенно в защите и уже отыгравших свое игроков и начнет строить новую команду.

    А тех, кто будет как в Челси, МЮ сливать тренера, выкинуть из команды.
    grafff
    grafff
       406 / 887
    02 марта в 07:53
    Автобус привезет с собой
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Болот Сарбанов
       29 / 887
    02 марта в 07:45
    История показывает, что второе возвращение Мавра, очень плохо влияет на команду. И если это случится, то Реал через 2 года развалится.
    Ты наверное путаеш со вторым сезоном а не со вторым возварщенеем потому что Маур возвращался толко Челси и выйграл лигу! Лично я как болелщик Реала буду рад его видеть. Это уж лучше всяких физруков Солари да Лапатеги!
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       192 / 887
    02 марта в 06:03
      mangoх12
      mangoх12
         17 / 887
      02 марта в 05:33
      Переводчик уже сбитый летчик
      STVA 1
      STVA 1
         96 / 887
      02 марта в 05:12
      Второго пришествия Моура , даже Реал не переживет.
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
         272 / 887
      02 марта в 04:42
      История показывает, что второе возвращение Мавра, очень плохо влияет на команду. И если это случится, то Реал через 2 года развалится.
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