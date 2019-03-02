Ривалдо: «Если Солари снова проиграет Класико, пойдут разговоры о Моуриньо»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо в преддверии очередного Эль Класико выразил мнение, что ещё одна победа «сине-гранатовых» сильно отразится на будущем главного тренера «Реала» Сантьяго Солари в мадридском клубе. Команды сыграют между собой в рамках 26-го тура Примеры. Три дня назад «Реал» уступил «Барселоне» (0:3) в полуфинальном матче Кубка Испании.

Определённо, в этом Класико для Солари на карту поставлено многое. Это естественно, что ему становится всё сложнее. Если он снова проиграет на «Бернабеу», то в руках «Барселоны» окажется победа в ещё одном турнире.

Второе за несколько дней поражение от принципиального соперника может очень серьёзно сказаться на Солари. При таком сценарии имя Моуриньо зазвучит снова. Жозе – выдающийся тренер, у которого были свои счастливые моменты в «Реале». Возвращения на «Бернабеу» исключать нельзя, особенно когда дела идут не лучшим образом, как сейчас.

Для меня очень странно, что Бэйл, Марсело и Иско не начинали тот матч в старте. Странно не иметь в составе этих парней во время Класико. Не знаю, лучшие ли они игроки в «Реале», об этом знает только тренер, но они обладают опытом. И я уверен в том, что они могут усилить команду.