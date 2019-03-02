Эмери: «Почеттино пока не выигрывал трофеи? Он ещё молод»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» поделился мнением о наставнике команды соперника Маурисио Почеттино.

Почеттино пока не завоёвывал трофеи? Он ещё молод. Он проделал отличную работу во всех своих командах, особенно здесь, в «Тоттенхэме». Я с большим уважением отношусь к нему как к личности, потому что он очень хороший человек, но прежде всего как к профессионалу и тренеру.

Он молод и ещё много добьётся в футболе. Надеюсь, предстоящее дерби – это не тот случай. Я знаю и очень уважаю его. Он очень хороший тренер.