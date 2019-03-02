Почеттино: «Если Леви нужны большие трофеи, пускай ищет другого волшебника»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 67’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 70’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 25’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 64’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Почеттино: «Если Леви нужны большие трофеи, пускай ищет другого волшебника»

02 марта 2019, 05:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что команде не хватает ресурсов для обязательного выполнения задачи по завоеванию большого трофея (АПЛ или ЛЧ). За два последних трансферных окна «шпоры» не подписали ни одного новичка.

Если Дэниел Леви (Прим. - президент «Тоттенхэма») в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу ему, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать, потому что с нашим подходом ничего не изменится.

Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли сражаться? Будем. Будем ли конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать «мы обязаны побеждать», если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать «нам нужна победа», если мы не боремся за неё с теми же ресурсами, что другие команды.

Я слышу, как люди говорят «Почеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл». Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире.

Ранее появился слух о том, что в «Тоттенхэме» опасаются ухода Почеттино в «Реал».

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sir_Alex
sir_Alex ответил sparxx2
   102 / 882
вчера в 08:28
Сассуоло
Вулверхэмптон.
Die Roten
Die Roten
   519 / 882
02 марта в 16:58
Жёстко но верно.
BenderBender
BenderBender
02 марта в 15:56
БОЖЕ, КАКОЙ ЖЕ DXTK БЕЗГРАМОТНЫЙ!!!
DXTK
DXTK
   301 / 882
02 марта в 15:26
Физруку давали деньги на усиление, а он что покупал, полена в роде Янсенна и Льоренте, дай ему больше бабла, дороже таких же накупит.

Если ему что-то не нравиться пускай уходит, что проще сделать Выкинуть одного недовольного тренера, или усилить пол состава за бабки.

В Совете директоров сидят не дураки, они как и болельщики видят, если ты не можешь выиграть даже кубка лиги, то накой тебе давать большего, если ты ничего не добиваешься с тем что есть, Тоттенхэм это не мешок.

Надо искать молодых талантов, как это делает Саутгемптон, находить того же Мане, Ван Дейка или Лестер, который отыскал бог знает где Мареза, Варди и Канте. За те же пять лет Саут вышел в финал кубка лиги в упорной борьбе проиграли 3:2 МЮ, при этом каждый сезон продавая своих лучших игроков, это им надо плакать и ныть. И весь чемпионский Лестер разобрали - Канте Мареза, Дриквотера и др распродали, у Почет не отобрали ни Кейна, ни Алли, Ни Эриксена, не ушел Льорис, Сон, Альдерверлерд.

Твой соотечественник, Диего Симеоне добился уже успеха с Атлетико, да он не выиграл ЛЧ, но два раза играл в финале, и показывает, что у него и его парней есть яйца, а у Почеттино их нет, на поле игроки бегают порой, как безмозглые курицы.

Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире...... Если ты сам говоришь мне победы в турнирах и даром не нужны, то чего просишь тогда, продолжай дальше играть в бей-беги, будь претендентом и все.

Щас Почет если не перестанет ныть его уволят, ультиматумы он будет ставить, Будь Я на месте Леви, уже давно бы уволил этого физукак еще в 2016 году, когда Лестер победил, Пропустили на второе место Арсенал, проиграли вылетевшему Ньюкаслу 1-5, и конечно его ужин с Ферги, когда он убегал от камер, когда его засекли.

Ну тогда можно было списать на молодость и мало опытность, когда ведущие игроки не могли играть, так как Алли был дисквалифицирован, другие были травмированы, но После пришел Конте и с первого раза выиграл АПЛ с Челси в 2017, не будь он таким Лохом и сейчас бы тренировал Челси, даже, когда стало ясно, что это его последний сезон выиграл Кубок Англии.

Но только Не Почеттино, которого никто никогда по сути серьезно не упрекал, не запускал петицию об его увольнении, Почеттино не был под серьезным давлением со стороны прессы, руководства клуба, болельщиков, бывших игроков.

У тебя руки были развязанны, но кто виноват что сам ничего не сделал, а обвинять Леви, это не лучший способ обратить на себя внимание.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Болот Сарбанов
   367 / 882
02 марта в 14:35
Дело не только в бюджете клуба Например в таком возрасте Бенитес уже выиграл ЛаЛигу с Валенсией 2раза в Ливерпуле выиграл в 1сезон ЛЧ Бюджет у Валенсии тоже уступал Реалу в ЛаЛиге а в том Реале играли сплошь одни знаменитости которые выиграли ЛЧ Тот же Ливерпуль ликвидировал более богатые Челси и Милан при Бенитесе Бюджет имеет значение у клуба но как не крути все равно все упирается в тренера Почетино из разряда Купера в Валенсии хотя Купер посильнее как тренер Почетино это хороший селекционер Хотя и Бенитес покупал хороших и недорогих игроков в команде но Почетино именно тот тренер чтобы очистить и пригласить в команду хороших игроков
Garrincha58
Garrincha58
   502 / 882
02 марта в 14:34
любой может с игроками мирового уровня что то да выиграть а вот Почетино до сих пор ничего хотя у него состав дай боже каждому пол сборной Англии и Бельгии и Франции
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   367 / 882
02 марта в 14:24
Почетино можно Реал принять может клубную академию поднимет сейчас у Реала началась смена поколения им нужен селекционер Если Реал продал Роналду за 100млн значит Реалу нужны деньги и Реал неохотно тратит время последние сезоны при Пересе Это означает что им нужен селекционер Или можно принять МЮ но с трофееями могут быть сложности Что касается Тоттенхэма то учитывая траты в размере 25-30млн за игрока и руководство то им подходит Бенитес и будут трофеи. Траты в 25-30млн за игрока достаточны чтобы Бенитес собрал сильную команду хотя сейчас у Тоттенхэма и без этого хороший состав
ЮЗИК
ЮЗИК
   349 / 882
02 марта в 12:45
Все сказал по делу
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 882
02 марта в 12:09
Даже до него это дошло) Может быть, рано или поздно, это дойдет и до Леви, и до того же Кейна. И тогда Харри будет упрашивать руководство Тоттенхэма его отпустить!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   100 / 882
02 марта в 12:04
печально, но факт
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Igo0rek
   195 / 882
02 марта в 11:52
300 000 на усиление? Ты нолик нигде не потерял?
ты наверное хотел написать 3 ноля.!.
Neymar 10
Neymar 10
   508 / 882
02 марта в 11:15
нет у вас днк победителей и не будет , хоть нырните в чан с зельем из астерикса и обелиска вам все равно ничего не поможет 😂
galem72
galem72
   135 / 882
02 марта в 10:59
Да уж, хорошо он критиканул джу. В Юнайтед у него бы таких проблем не было.
Pervomaez
Pervomaez
02 марта в 10:58
Слабоват для реала
The Frei
The Frei ответил sparxx2
   414 / 882
02 марта в 10:40
Раз так резко начал говорить, значит что бы остаться в команде или поставит ультиматум на получение 300 млн. на усиление летом или уйдёт. Поскольку Леви 100% больше 50 лямов не даст...... всё понятно. Спасибо за поправку. Исправил. Думаю что сегодня все математики будут спать спокойно.
300 000? Азар получает 200 000 евро в неделю, ты уверен что ТТХ хватит этой невообразимой суммы на трансферы?
Igo0rek
Igo0rek ответил sparxx2
   128 / 882
02 марта в 10:09
300 000 на усиление? Ты нолик нигде не потерял?
Raamtvall
Raamtvall
02 марта в 09:53
Ну ясно, Почеттино созрел, чтобы валить от петухов. Небось как раз в Реал, чего б нет? С его способностями хуже Солари вряд ли можно.
Zloi iron
Zloi iron
02 марта в 09:42
Уйдет Почеттино и петухам кердык,Лёва жадный скотина, влажи пару тройку сотен лямов и получишь результат)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   113 / 882
02 марта в 09:38
Ну по сути все верно говорит.
Руководство никогда не ставило задачу что то выиграть.
И этим летом если клуб не поднимет ЗП игрокам то того же Эриксена, Алли, Кейна уже не удержать.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   198 / 882
02 марта в 09:37
Почеттино отправляйся в Мадрид. В Реале бабок много, да и Перес ради тебя на все готов. Подпиши большую сумму отступных, чтоб не уволил тебя посреди сезона. Если летом придёт Почеттино, купят новую топ девятку можно в сезон идти.
sparxx2
sparxx2
   434 / 882
02 марта в 09:28
Раз так резко начал говорить, значит что бы остаться в команде или поставит ультиматум на получение 300 млн. на усиление летом или уйдёт. Поскольку Леви 100% больше 50 лямов не даст...... всё понятно.
Спасибо за поправку. Исправил. Думаю что сегодня все математики будут спать спокойно.
sparxx2
sparxx2 ответил sir_Alex
   434 / 882
02 марта в 09:19
Вечные претенденты.
Сассуоло
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 882
02 марта в 08:48
Вечные претенденты.
cska plus
cska plus
   12 / 882
02 марта в 08:25
Мощно сказанул.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   274 / 882
02 марта в 08:22
Прописные истины. Как только УЕФА ввёл Fair Play, с тех пор большие трофеи могут выиграть только богатые клубы. Остальные обречены быть только конкурентами, за очень редким исключением.
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 882
02 марта в 08:13
Они нашли друг друга. Какой Почетина бестрофейник-неудачник такой и клуб. Они выйграли Реал в Лч а Реал выйграл Лч! А вы так и остались без трофеев как лузеры!
spartach091
spartach091
   62 / 882
02 марта в 07:43
Почеттино и так тащит ТТХ
112910415
112910415
   73 / 882
02 марта в 06:49
Как минимум, прозвучал ультиматум!
Похоже, всё узнаем очень скоро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
02 марта в 06:24
Резковато...критично...но смело...)))
Может и впрямь билет в Мадрид уже в кармане...)))
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