Почеттино: «Если Леви нужны большие трофеи, пускай ищет другого волшебника»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что команде не хватает ресурсов для обязательного выполнения задачи по завоеванию большого трофея (АПЛ или ЛЧ). За два последних трансферных окна «шпоры» не подписали ни одного новичка.
Если Дэниел Леви (Прим. - президент «Тоттенхэма») в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу ему, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать, потому что с нашим подходом ничего не изменится.
Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли сражаться? Будем. Будем ли конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать «мы обязаны побеждать», если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать «нам нужна победа», если мы не боремся за неё с теми же ресурсами, что другие команды.
Я слышу, как люди говорят «Почеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл». Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире.
Ранее появился слух о том, что в «Тоттенхэме» опасаются ухода Почеттино в «Реал».
Если ему что-то не нравиться пускай уходит, что проще сделать Выкинуть одного недовольного тренера, или усилить пол состава за бабки.
В Совете директоров сидят не дураки, они как и болельщики видят, если ты не можешь выиграть даже кубка лиги, то накой тебе давать большего, если ты ничего не добиваешься с тем что есть, Тоттенхэм это не мешок.
Надо искать молодых талантов, как это делает Саутгемптон, находить того же Мане, Ван Дейка или Лестер, который отыскал бог знает где Мареза, Варди и Канте. За те же пять лет Саут вышел в финал кубка лиги в упорной борьбе проиграли 3:2 МЮ, при этом каждый сезон продавая своих лучших игроков, это им надо плакать и ныть. И весь чемпионский Лестер разобрали - Канте Мареза, Дриквотера и др распродали, у Почет не отобрали ни Кейна, ни Алли, Ни Эриксена, не ушел Льорис, Сон, Альдерверлерд.
Твой соотечественник, Диего Симеоне добился уже успеха с Атлетико, да он не выиграл ЛЧ, но два раза играл в финале, и показывает, что у него и его парней есть яйца, а у Почеттино их нет, на поле игроки бегают порой, как безмозглые курицы.
Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире...... Если ты сам говоришь мне победы в турнирах и даром не нужны, то чего просишь тогда, продолжай дальше играть в бей-беги, будь претендентом и все.
Щас Почет если не перестанет ныть его уволят, ультиматумы он будет ставить, Будь Я на месте Леви, уже давно бы уволил этого физукак еще в 2016 году, когда Лестер победил, Пропустили на второе место Арсенал, проиграли вылетевшему Ньюкаслу 1-5, и конечно его ужин с Ферги, когда он убегал от камер, когда его засекли.
Ну тогда можно было списать на молодость и мало опытность, когда ведущие игроки не могли играть, так как Алли был дисквалифицирован, другие были травмированы, но После пришел Конте и с первого раза выиграл АПЛ с Челси в 2017, не будь он таким Лохом и сейчас бы тренировал Челси, даже, когда стало ясно, что это его последний сезон выиграл Кубок Англии.
Но только Не Почеттино, которого никто никогда по сути серьезно не упрекал, не запускал петицию об его увольнении, Почеттино не был под серьезным давлением со стороны прессы, руководства клуба, болельщиков, бывших игроков.
У тебя руки были развязанны, но кто виноват что сам ничего не сделал, а обвинять Леви, это не лучший способ обратить на себя внимание.
Если ему что-то не нравиться пускай уходит, что проще сделать Выкинуть одного недовольного тренера, или усилить пол состава за бабки.
В Совете директоров сидят не дураки, они как и болельщики видят, если ты не можешь выиграть даже кубка лиги, то накой тебе давать большего, если ты ничего не добиваешься с тем что есть, Тоттенхэм это не мешок.
Надо искать молодых талантов, как это делает Саутгемптон, находить того же Мане, Ван Дейка или Лестер, который отыскал бог знает где Мареза, Варди и Канте. За те же пять лет Саут вышел в финал кубка лиги в упорной борьбе проиграли 3:2 МЮ, при этом каждый сезон продавая своих лучших игроков, это им надо плакать и ныть. И весь чемпионский Лестер разобрали - Канте Мареза, Дриквотера и др распродали, у Почет не отобрали ни Кейна, ни Алли, Ни Эриксена, не ушел Льорис, Сон, Альдерверлерд.
Твой соотечественник, Диего Симеоне добился уже успеха с Атлетико, да он не выиграл ЛЧ, но два раза играл в финале, и показывает, что у него и его парней есть яйца, а у Почеттино их нет, на поле игроки бегают порой, как безмозглые курицы.
Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире...... Если ты сам говоришь мне победы в турнирах и даром не нужны, то чего просишь тогда, продолжай дальше играть в бей-беги, будь претендентом и все.
Щас Почет если не перестанет ныть его уволят, ультиматумы он будет ставить, Будь Я на месте Леви, уже давно бы уволил этого физукак еще в 2016 году, когда Лестер победил, Пропустили на второе место Арсенал, проиграли вылетевшему Ньюкаслу 1-5, и конечно его ужин с Ферги, когда он убегал от камер, когда его засекли.
Ну тогда можно было списать на молодость и мало опытность, когда ведущие игроки не могли играть, так как Алли был дисквалифицирован, другие были травмированы, но После пришел Конте и с первого раза выиграл АПЛ с Челси в 2017, не будь он таким Лохом и сейчас бы тренировал Челси, даже, когда стало ясно, что это его последний сезон выиграл Кубок Англии.
Но только Не Почеттино, которого никто никогда по сути серьезно не упрекал, не запускал петицию об его увольнении, Почеттино не был под серьезным давлением со стороны прессы, руководства клуба, болельщиков, бывших игроков.
У тебя руки были развязанны, но кто виноват что сам ничего не сделал, а обвинять Леви, это не лучший способ обратить на себя внимание.
Руководство никогда не ставило задачу что то выиграть.
И этим летом если клуб не поднимет ЗП игрокам то того же Эриксена, Алли, Кейна уже не удержать.
Руководство никогда не ставило задачу что то выиграть.
И этим летом если клуб не поднимет ЗП игрокам то того же Эриксена, Алли, Кейна уже не удержать.
Спасибо за поправку. Исправил. Думаю что сегодня все математики будут спать спокойно.
Спасибо за поправку. Исправил. Думаю что сегодня все математики будут спать спокойно.
Похоже, всё узнаем очень скоро.
Похоже, всё узнаем очень скоро.
Может и впрямь билет в Мадрид уже в кармане...)))
Может и впрямь билет в Мадрид уже в кармане...)))