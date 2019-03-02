Почеттино: «Если Леви нужны большие трофеи, пускай ищет другого волшебника»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что команде не хватает ресурсов для обязательного выполнения задачи по завоеванию большого трофея ( АПЛ или ЛЧ ). За два последних трансферных окна «шпоры» не подписали ни одного новичка.

Если Дэниел Леви (Прим. - президент «Тоттенхэма») в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ , вероятно, я отвечу ему, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать, потому что с нашим подходом ничего не изменится.

Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли сражаться? Будем. Будем ли конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать «мы обязаны побеждать», если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать «нам нужна победа», если мы не боремся за неё с теми же ресурсами, что другие команды.

Я слышу, как люди говорят «Почеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл». Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире.