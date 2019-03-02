Сарри: «В Англии другой менталитет. Мне нужно время, чтобы его понять»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подчеркнул, что для того, чтобы команда наилучшим образом воспроизводила поставленный им футбол, может понадобиться больше времени, чем обычно. «Челси» – первый клуб, который Сарри возглавил за пределами Италии.

Сколько потребуется времени, чтобы команда начала играть так, как вы бы этого хотели?

На этот вопрос ответить невозможно. Иногда бывает достаточно трёх месяцев. Иногда нужен сезон или полтора сезона. Я считаю, что при переезде в другую страну с другим футболом это занимает больше времени.

Это мой первый сезон в Англии, и я начал понимать некоторые вещи. Я уже осознал, что здесь мне понадобится больше времени, потому что здесь другой менталитет.

К примеру, футболист в Англии с лёгкостью воспринимает интенсивную работу на тренировке, но куда сложнее проводить занятие, в котором присутствует только разбор тактических вопросов. В Италии всё наоборот. Это не хуже и не лучше, просто иначе.

У нас в команде много игроков, которые уже давно выступают в Англии и привыкли к этому менталитету. Я тоже должен его понять, и мне кажется, что я делаю успехи!