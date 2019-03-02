РУСАДА в январе протестировало шестерых футболистов ЦСКА

02 марта 2019, 14:11

Сообщается, что РУСАДА в январе провело допинг-тестирование семерых футболистов РПЛ , шестеро из проверяемых представляют ЦСКА .

По разу в январе тестировались на допинг игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин. Из других клубов РПЛ был проверен игрок «Енисея» Егор Иванов.