РУСАДА в январе протестировало шестерых футболистов ЦСКА

Сообщается, что РУСАДА в январе провело допинг-тестирование семерых футболистов РПЛ, шестеро из проверяемых представляют ЦСКА.
По разу в январе тестировались на допинг игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин. Из других клубов РПЛ был проверен игрок «Енисея» Егор Иванов.
Ранее сообщалось, что РФС и РУСАДА подпишут соглашение в сфере законодательства.
Ну а так то нужно спартачей постоянно проверять. Бронматан из тарасовки ещё не выветрился.
Ну а так то нужно спартачей постоянно проверять. Бронматан из тарасовки ещё не выветрился.
У игоря вообще 43 подряд отела
У игоря вообще 43 подряд отела
Но пробы все-равно взяли...
Но пробы все-равно взяли...