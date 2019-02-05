Российские футболисты будут проходить обязательный антидопинговый курс

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что футбольный союз внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.
По итогам совместного заседания руководство РУСАДА выразило удовлетворение взаимодействием с РФС в 2018 году. Также руководство РУСАДА в лице гендиректора Юрия Гануса выразило надежду, что сотрудничество продолжится в таком же объеме. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о том, что в 2019 году будут внесены изменения в регламент соревнований на предмет прохождения обязательных онлайн-курсов РУСАДА всеми участниками футбольных соревнований в России.
На сегодняшний день такой курс прошли более тысячи врачей и футболистов. И в регламенте соревнований требование о прохождении такого курса будет утверждено. Что касается остальных спортсменов, то сроки обучения будут обсуждаться. Что касается футболистов национальной сборной, то такое обучение они давно прошли.
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015