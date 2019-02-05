РУСАДА и РФС составили план работы на ближайшие годы

сегодня, 13:51

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что российское антидопинговое агентство и РФС составили план работы на 2019 и 2020 годы в сфере образовательных антидопинговых программ.

В рамках встречи был составлен план работы на 2019-2020 годы в сфере образовательных программ, выпуска пособий и внесения изменений в регламент соревнований. По итогам заседания было сделано совместное заявление РФС и РУСАДА о приверженности принципам честного спорта и нетерпимости к любым формам нарушений антидопинговых правил.