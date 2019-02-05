В 2018 году в российском футболе был один случай нарушения антидопинга

сегодня, 14:07

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что за 2018 год в российском футболе был зафиксирован только один случай нарушения антидопинговых правил.

Футбол сегодня относится к тем видам спорта, спортсменов которых тестируют больше всего в мире. Количество выявленных нарушений антидопинговых правил при этом очень низкое, в 2018 году в российском футболе был выявлен только один случай.