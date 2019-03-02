«Зенит» показал раздевалку после победы над «Уралом»

02 марта 2019, 15:31

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с раздевалки команды после победы над «Уралом» в 18-м туре РПЛ .

Отметим, что в раздевалке также находился и новый президент «Зенита» Александр Медведев.

