Сульшер не проиграл в 12 первых матчах АПЛ, повторив достижение Сарри

02 марта 2019, 20:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер повторил достижение рулевого «Челси» Маурицио Сарри. Команда норвежца сегодня обыграла «Cаутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ , и теперь в активе Сульшера 12 стартовых поединков в Премьер-Лиге без поражений. Столько же было и у Сарри в «Челси». Лидирует по этому показателю голландец Гус Хиддинк, он не знал неудач в «Челси» в течение 14 матчей, однако этот рекорд был поставлен во время второго пришествия специалиста в клуб.