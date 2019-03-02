Сульшер не проиграл в 12 первых матчах АПЛ, повторив достижение Сарри

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер повторил достижение рулевого «Челси» Маурицио Сарри. Команда норвежца сегодня обыграла «Cаутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ, и теперь в активе Сульшера 12 стартовых поединков в Премьер-Лиге без поражений. Столько же было и у Сарри в «Челси». Лидирует по этому показателю голландец Гус Хиддинк, он не знал неудач в «Челси» в течение 14 матчей, однако этот рекорд был поставлен во время второго пришествия специалиста в клуб.
Теперь МЮ и за тройку побороться может!!!
Теперь МЮ и за тройку побороться может!!!
Так что можно превзойти достижения Гуса!!!
Так что можно превзойти достижения Гуса!!!