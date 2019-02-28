Лукаку забивает более 10 голов в АПЛ в течение семи сезонов

28 февраля 2019, 09:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отметился дублем во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» (3:1). Таким образом, на счету бельгийца уже 11 голов в текущем розыгрыше АПЛ . Лукаку держит планку несколько лет - он забивает в АПЛ не менее 10 мячей в течение семи сезонов. Ранее форвард забивал за «Челси», «Вест Бромвич» и «Эвертон».