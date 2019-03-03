«Арсенал» до сих пор интересуется Карраско

вчера, 12:25

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Карраско может перебраться в АПЛ .

Сообщается, что «Арсенал» до сих пор проявляет интерес к хавбеку.

Ранее отмечалось, что Карраско был близок к переходу в стан «канониров» минувшей зимой.