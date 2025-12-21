«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хайденхайм» – «Бавария», который состоится 21 декабря 2025 года.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» добился пары положительных результатов, однако это не помогло команде покинуть зону плей-офф. Коллектив идет на предпоследнем месте и находится в трех баллах от безопасной зоны. В игре с «Баварией», букмекеры не оставляют шансов аутсайдеру, но хозяева рассчитывают повторить хотя бы недавние результаты «Майнца» или «Унион Берлин» с чемионом Германии.
13 декабря «Хайденхайм» проиграл на выезде «Санкт-Паули» (1:2), а шестого числа на своем поле одолел «Фрайбург» (2:1).
«Бавария»
«Бавария» остается лидером Бундеслиги и имеет комфортный запас, но не хочет терять очки в последнем для себя календарном поединке в этом году. Чемпион Германии лидирует и в этом сезоне, набрав 37 баллов и опережает на шесть пунктов «Боруссию» Дортмунд. В случае победы, подопечные Компани оторвутся дополнительно еще на три балла.
14 декабря «Бавария» спасла ничейный результат с «Майнцем» (2:2), а девятого числа справилась со «Спортингом» в Лиге чемпионов (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Хайденхайм» – 17
- Ничья – 9
- Победит «Бавария» – 1.13
Статистика
- «Хайденхайм» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- 15 последних выездных матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Хайденхаймом»
Прогноз
Поставить, на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что «Бавария» проведет этот матч уверенно и обеспечит себе крупную победу на итоговом табло.