«АЕК Ларнака» – «Шкендия 79»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций « АЕК Ларнака» – «Шкендия 79», который состоится 18 декабря 2025 года.

« АЕК Ларнака»

Представитель Кипра неплохо показал себя в пяти турах Лиги конференций и набрал девять очков и на данный момент занимает 10 место. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта, и чтобы не пропустить его вперед будет достаточно ничьей. Однако проигрывать совсем нежелательно, ведь даже у 24 места ест семь набранных баллов. К тому же победа в этой игре даст небольшой шанс пробиться в первую восьмерку по итогам основного этапа.

11 декабря «Ларнака» сыграла вничью с «Хеккеном» (1:1), а в чемпионате обыграла на своем поле «Ахнас» (2:1).

«Шкендия 79»

Представитель Македонии выиграл важнейший матч в прошлом туре Лиги конференций, который позволил команде войти в топ-24 с семью набранными баллами. Однако сзади идут несколько коллективов совсем рядом и поражение в некоторой вероятностью может выкинуть гостей из зоны плей-офф. Таким образом «Шкендии 79» придется набирать очки на Кипре, чтобы оставить за собой место в 1/16 финала турнира, который продолжится уже в следующем календарном году.

11 декабря «Шкендия» обыграла «Слован» Братислава (2:0), а шестого числа одолела на выезде «Башкими» в чемпионате (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « АЕК Ларнака» – 1.58

Ничья – 4.05

Победит «Шкендия 79» – 5.8

Статистика

«Шкендия 79» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

« АЕК Ларнака» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз