«АЕК Ларнака» – «Шкендия 79»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «АЕК Ларнака» – «Шкендия 79», который состоится 18 декабря 2025 года.
«АЕК Ларнака»
Представитель Кипра неплохо показал себя в пяти турах Лиги конференций и набрал девять очков и на данный момент занимает 10 место. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта, и чтобы не пропустить его вперед будет достаточно ничьей. Однако проигрывать совсем нежелательно, ведь даже у 24 места ест семь набранных баллов. К тому же победа в этой игре даст небольшой шанс пробиться в первую восьмерку по итогам основного этапа.
11 декабря «Ларнака» сыграла вничью с «Хеккеном» (1:1), а в чемпионате обыграла на своем поле «Ахнас» (2:1).
«Шкендия 79»
Представитель Македонии выиграл важнейший матч в прошлом туре Лиги конференций, который позволил команде войти в топ-24 с семью набранными баллами. Однако сзади идут несколько коллективов совсем рядом и поражение в некоторой вероятностью может выкинуть гостей из зоны плей-офф. Таким образом «Шкендии 79» придется набирать очки на Кипре, чтобы оставить за собой место в 1/16 финала турнира, который продолжится уже в следующем календарном году.
11 декабря «Шкендия» обыграла «Слован» Братислава (2:0), а шестого числа одолела на выезде «Башкими» в чемпионате (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «АЕК Ларнака» – 1.58
- Ничья – 4.05
- Победит «Шкендия 79» – 5.8
Статистика
- «Шкендия 79» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «АЕК Ларнака» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить, на победу «АЕК Ларнака», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.58. Хозяева очень хотят пройти сразу в 1/8 финала турнира, а для этого нужна победа и немного удачи. Прогнозируем, что коллектив справится с задачей на своем поле.