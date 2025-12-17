Турне московского «Спартака» в Южную Америку в 1959 начиналось в Бразилии. Кто был в делегации? Кого бразильская пресса называла «русским Гарринчей»? Был ли в составе Моцарт?

1765995440

вчера, 21:17

18 декабря 1959 г., ровно 66 лет назад московский Спартак провёл свой заключительный, седьмой матч в ходе своей первой поездки в Южную Америку. Спартаковцы играли в 4 странах, а стартовали в Бразилии. О том, как начиналось это турне, о матчах, о соперниках и будет этот рассказ. За один присест всего не рассказать, поэтому будем продвигаться по частям. Будет достаточно много фотоматериала.

Начнём.

В марте 2024 я рассказывал в двух статьях о турне Динамо (Москва) в Южную Америку:

Как Динамо открывало Южную Америку

Динамо – первооткрыватели футбольной Южной Америки

В 1959 Динамо Москва выиграло чемпионат Союза. Но вот по окончании сезона ни в какие вояжи они не отправились. Зато «поделились» своим чемпионским составом с другими нашими клубами, которые поехали по Европам.

Лев Яшин и Борис Кузнецов были отданы на усиление Торпедо в турне по Англии.

Владимир Кесарев и Дмитрий Шаповалов из московского Динамо усилили одноклубников из Тбилиси, которые отправились в Люксембург и Бельгию, а затем во Францию.

Московский Спартак направлялся впервые в Южную Америку. Команда в том сезоне была не совсем в том состоянии, чтобы собственными силами достойно представлять советский футбол на южноамериканском континенте.

Для усиления состава были взяты 2 свежих чемпиона страны из Динамо — 26-летний вратарь Владимир Беляев и 20-летний нападающий Игорь Численко. Беляев ездил со своим Динамо в турне по Южной Америке в 1957, играл в 2 матчах, обстановку знал. Только вот его фамилию в наших источниках почему-то забывают упомянуть в составе делегации Спартака в 1959. Только у Акселя Вартаняна я видел упоминание об этом усилении для Спартака. Другое дело, что Владимир так и не сыграл ни в одном из 7 матчей. Хотя в некоторых источниках утверждается иное. Но Бог им судья.

Из киевского Динамо арендовали Юрия Войнова — он ведь также усиливал московское Динамо в их турне два года назад. А в ходе турне со Спартаком Юрий отметил свой 28-й год рождения. У него за плечами уже был мундиаль 1958 года.

В атаку был взят 22-летний Виктор Понедельник из ростовского СКА (за сборную СССР ещё не игравший, всё впереди), в сезоне забил 9 голов в 22 матчах.

И плюс был взят ещё один спартаковец, но из Еревана — Саркис Овивян, которому буквально перед вылетом в турне исполнился 21 год. Саркис вообще играл в команде из Первой лиги. Ереванский Спартак уже в мае 1959 обеспечил себе комфортный отрыв от грозненского Терека и спокойно доиграл турнир в своей зоне, заняв первое место с отрывом в 6 очков (2 очка за победу). И получил путёвку в Высшую лигу. Особыми бомбардирскими качествами Овивян не отличался (в сезоне 8 голов в 26 матчах). Но кому-то глянулся этот парень, и он оказался в составе делегации.

А ведь уже была оформлена виза на другого игрока с армянской фамилией: 19-летний Вячеслав Амбарцумян был игроком московского Спартака, но вместо заокеанского турне он был отправлен в Горький, служить в Армии, в учебку, чтобы потом его тихо-мирно включил в свой состав ЦСКА . Такие были методы работы с молодёжью.

А фамилия Амбарцумян тоже встречается в презентациях Спартака в бразильской прессе перед их приездом 20 ноября в Рио-де-Жанейро.

В самых популярных и массовых бразильских газетах за ноябрь 1959 я ни разу не встретил фамилию Понедельника в представлении Спартака. Видно его включили в самый-самый последний момент. Да, что в представлении команды — его фамилию в некоторых источниках вообще не упоминали даже в составе на первой игре Спартака против Фламенго. Но это мы уже забежали вперёд.

Итак. В основном я расскажу о прибытии Спартака в Бразилию, о двух матчах в этой стране. Но до самих матчей хотелось бы подробнее показать, как освещался в бразильской прессе приезд советской команды.

Спартаковцы летели из Парижа до Рио. А в Москве-то уже было холодно, вылетали при минус 12 .

А вот и фото с осенней улицы в Париже:

Как, совсем никого не узнали? Николай Николаевич Озеров в сером пальто. А вот Сако Овивян как раз рядом, прогуливаются. Разумеется, это фото не из бразильских изданий.

Далее будут представлены многочисленные фото из бразильских газет. Но, к счастью, небольшая часть тех фото есть не в газетном исполнении, а, так сказать, в оригинале, отсканированные с самих фотографических карточек. Фото делегации Спартака у самолета по прилёту в Рио в аэропорт Галеон — одно из них:

На переднем плане слева стоит глава делегации Алексей Абуков, со сложным отчеством Хуршудович. Он возглавлял всероссийское общество Спартак. В центре с портфелем, скорее всего заместитель главы делегации Александр Бочков. А правее него мы видим начальника команды Николая Петровича Старостина. В самом верху, в правом углу видна верхняя часть лица главного тренера Спартака Николая Гуляева.

Кстати, этот зам главы Бочков был и составе делегации Динамо в 1957. Посмотрите в одной из статей он на общем фото динамовцев с Константином Симоновым в Монтевидео.

Крайний справа на переднем плане стоит молодой человек в тёмном пальто и при галстуке. Его лицо появится отчётливо ещё на одном фото, и тоже рядом с Николаем Старостиным. Из чего я делаю заключение — и это моё личное заключение — что это официальный член делегации Алексей Смоленский. Он был взят в качестве переводчика. В одной из презентаций в бразильской газете сказано, что он игрок баскетбольного Спартака, член Московского комитета по физической культуре, преподаватель испанского. Ну, наверняка знаком и с португальским.

Уже сошли с трапа на землю Анатолий Солдатов в костюме при галстуке и Сергей Сальников в светлой рубашке.

Признаюсь, нелегко было точно распознать всех, кто на трапе, но совместным мозговым штурмом ребус был решён. Спасибо Виталию Рыкову. Итак, на самом трапе, если рассматривать снизу вверх, запечатлены следующие игроки. Слева светловолосый (над Бочковым) — это Владимир Петров. С ним рядом на ступеньке Иван Мозер. Выше Владимир Беляев. Далее Анатолий Исаев и Игорь Численко. Следующий «этаж» — Анатолий Маслёнкин и Юрий Войнов. За ними Никита Симонян. Выше стояли Анатолий Крутиков и Алексей Корнеев. Над ними Виктор Чистяков и Валентин Ивакин. На горизонтальной площадке трапа вверху стояли Саркис Овивян и Виктор Мишин. Позади Овивяна, по всей видимости, Анатолий Ильин, а рядом с ним доктор Борис Болотов. И Николай Гуляев в самом конце, в верхнем углу кадра.

Не выходили пока из салона самолёта Игорь Нетто, Виктор Понедельник и Евгений Холмогоров — их нет в кадре.

Путь от Москвы до Рио не близкий, две ночи практически без сна, все весьма уставшие. Да ещё произошла путаница — спартаковцев ждали в 12-15 рейсом Panair do Brasil. А делегация прибыла в 10-30 рейсом Air France. Конечно, высоких официальных лиц среди встречающих не было. Прокол принимающей стороны.

В одной из газет был другой вариант этого фото у самолёта, Николай Петрович Старостин выглядел очень уставшим, переводчик уже переместился влево по кадру, Сергей Сальников почёсывает затылок, на трапе все уже спустились на ступеньку ниже:

В этом варианте появились лица Ильина и Болотова вверху.

Кроме зама, т.е. Бочкова, далее мы не раз ещё встретим лица и тренеров, и главы делегации. Вторым тренером был неувядающий Николай Тимофеевич Дементьев. Знаковая фигура для Спартака тех лет. В свои 44 года он двигался на поле с мячом легко и непринуждённо. О нём расскажем далее.

Лишь в одной неприметной газетке я нашёл полный список делегации Спартака. Причём там были и чиновники, и тренеры, и доктор, и переводчик, и игроки, включая Виктора Понедельника. Был в составе делегации и Николай Озеров. О нём тоже расскажем далее.

Газетка эта с длинным и недвусмысленным названием, в переводе название звучит так: "«Демократическая борьба»: газета, созданная людьми, которые борются за тех, кто не может бороться сам”. Вот и состав делегации в выпуске от 20 ноября, т.е. в день прилёта русских:

Практически все фамилии написаны узнаваемо и читаются. В других изданиях так переиначивали фамилии, что не сразу и догадаешься, кого имеют в виду. Особо доставалось фамилии Понедельник и Ивакин. Ивакина просто писали как Valentin, в фамилии же его каких только ненужных букв (вместо нужных) ни писали.

В списке перед игроками мы видим фамилию Болотов, после Смоленского. Болотов Борис Петрович был доктором в команде. Одновременно, наверное, выполнял и обязанности массажиста.

Список составлен по ранжиру — начальники-тренеры, штаб, игроки, журналист — и в алфавитном порядке, если на русском языке. Поэтому в самом конце списка идёт Евгений Холмогоров, 20 лет, игрок Спартака. Тоже не очень известная фамилия. Хотя есть фото в сети, где 19-летний Евгений играет на стадионе Динамо в футболке сборной СССР , матч 30 августа 1958:

Холмогоров и второй вратарь Владимир Беляев — единственные, кто так и не сыграли ни в одном из 7 матчей в ходе турне.

Беляев должен был играть в Колумбии, но получил травму. Поэтому Ивакин продолжал стоять в «рамке». А Беляева даже в качестве резервного вратаря не включали в заявку — вместо него в заявке был баскетболист Смоленский, переводчик.

Остальные футболисты были вполне известны. Недаром в бразильских газетах были заголовки: «Спартак привёз половину сборной страны».

Нарушим хронологию обзора прессы, чтобы показать, как представляли основу Спартака и тренерский штаб. Правда, было это не по приезду, а через 5 дней, в день матча с Фламенго.

Вот так на первой полосе газеты Diario de Noite были представлены 11 игроков и тренерский штаб Спартака:

Как видите, из 11 игроков (Ивакин вверху, с тренерами вместе) только четверо указаны правильно. У Ивакина только имя правильно, хотя бразильцы считали, что это фамилия.

Со штабом промахнулись все 3 раза, не те имена под фото.

Два разных фото Анатолия Крутикова — это круто!

Газеты наперебой перечисляли фамилии Исаева, Маслёнкина, Нетто, Симоняна, Ильина и Сальникова как победителей Олимпиады 1956 года. А Нетто, Войнов, Ильин и Симонян играли против Бразилии на ЧМ -58.

Программа пребывания советской делегации была насыщенной.

Всеми организационными вопросами этого турне занимался Жозе да Гама. Этот бизнесмен вообще был в то время специалистом по организации турне европейских команд в Южную Америку (через Бразилию, разумеется), и наоборот — бразильских клубов в старый Свет. И на своём континенте он все контакты между клубами тоже курировал. В прессе его называли импресарио. На то время он был ещё и президентом клуба Мадурейро из Рио.

Вот так выглядел импресарио Жозе да Гама:

Вот так он планировал свои будущие сделки:

Всё было под контролем этого господина. Заболел зуб у Исаева — нет проблем, всё бесплатно, в смысле фирма платит.

Он срочно заказывал такси на всю делегацию, чтобы переехать с одного аэродрома на другой — из-за непогоды были форс-мажорные ситуации. Все экскурсии и мероприятия организовывал он. Потом сопровождал команду и в Уругвай, и в Колумбию.

Спартаковцы посетили матч чемпионата Кариоки между Ботафого и Канту ду Рио. В составе Ботафого были вратарь Манга (играл на ЧМ -66), Нилтон Сантос, Гарринча, Амарилдо ( ЧМ -62).

Гарринча восхитил всех наших футболистов и тренеров.

Советская делегация жила в гостинице Луксор, практически у знаменитого пляжа Капокабана. Вот где был ещё один восторг и буря эмоций. Во-первых, длиннющий невероятный пляж на берегу океана. Во-вторых, кудесники пляжного футбола вытворяли с мячом такое! Вероятно, наши футболисты и тренеры впервые в жизни видели такой вид спорта. Потом много расспрашивали тех же журналистов о пляжниках, кто из них играл и в футбол на траве, и т.п.

Самым пытливым во время интервью был Игорь Нетто — и ему задавали вопросы, и он многое спрашивал сам. Нетто был очень популярен у журналистов. Всем казалось, что у него португальские корни по его фамилии. У гостиницы собирались даже предполагаемые «родственники-однофамильцы, чтобы пообщаться с многолетним капитаном сборной СССР . Игорь однозначно во всех интервью отвечал, что нет у него португальских корней, русский он.

Ещё одного нашего футболиста поджидала пара у гостиницы. И они общались с советским игроком, скорее всего, на армянском языке. К отелю пришла пара армянского происхождения из Аргентины, и они беседовали с Саркисом Овивяном:

По крайней мере на фото Саркис, а вот в подписи к фото речь идёт о Нетто, будто к нему пожаловали гости.

Одним из неожиданных вопросов для советских футболистов от интервьюеров был такой: „Как скоро вы будете играть на Луне?“. Весь мир к тому времени уже знал, что 14 сентября 1959 советская межпланетная станция Луна-2 доставила на обратную сторону Луны груз или вымпел, впервые в мире. Этот так называемый вымпел представлял собой практически футбольный мяч, собранный из пятиугольных металлических пластин. Ещё один потрясающий успех советской космонавтики.

Были в ходе пребывания в Рио организационные неурядицы. В отсутствие президента клуба Васко да Гама, вице-президент не разрешил советской делегации бесплатно посетить очередной матч на их стадионе, не пустили их и в кафе при стадионе. Спартаковские тренеры были в недоумении — когда Васко играли в Москве, им предоставляли стадион по первому их желанию. А тут такое… Обошлось.

Зато делегация посетила на Маракане дерби Фла — Флу, хозяева стадиона Фламенго против лидера сезона Флуминенсе.

Наших футболистов на трибунах снимали, но все фото очень низкого качества. Никиту Симоняна с часами на запястье, правда, узнать не сложно:

Лишь в одной газете были светлые снимки, но на них запечатлены не самые известные игроки Спартака:

На этом фото действительно Виктор Мишин (слева), которому в день выхода газеты как раз исполнилось 23 года. А справа не 29-летний олимпийский чемпион Анатолий Маслёнкин (как указано в подписи), а 20-летний Алексей Корнеев.

Ещё один 20-летний наш футболист также попал в объектив и на полосу этой же газеты, с едкой надписью: „Русские рады поражению Фламенго“. Игорь Численко, временно ставший спартаковцем, совсем не радуется поражению Фламенго. Зато радуемся мы — это один из 2-3 кадров из всего турне, на которых запечатлён Численко.

К сожалению, трудно определиться кто с фотоаппаратом. А Игоря Численко вы уже могли видеть, сходящим по трапу самолёта.

В один из дней до матча с Фламенго у спартаковской делегации было одно очень важное мероприятие — они были приглашены в Президентский дворец. Приём был назначен на 13-00.

А принимала в тот день всех гостей первая леди страны госпожа Сара Кубичек. В 12-30 жена президента принимала известного американского вокалиста, джаз-исполнителя, руководителя биг-бэнда Билли Экстайна. Они обменивались подарками и комплиментами, Дона Сара выпила с гостем настоящий бразильский кофе, в надежде, что Экстайн популяризирует его в США .

Когда отведённые полчаса для американца истекали, хозяйка попросила его задержаться. Уже пришли советские гости и Сара Кубичек специально подозвала Игоря Нетто, чтобы американец и русский пожали друг другу руки в знак дружбы. Весьма символично. Тем паче, что это всё было после сентябрьского визита Хрущёва в США .

Справа мы видим главу нашей делегации Алексея Абукова.

Шеф делегации в свою очередь вручил первой леди ряд подарков от советской стороны. Для двух дочерей Доны Сары наши привезли двух матрёшек, так как девочки коллекционировали куклы. Матрёшек на фото не видел.

Был также вручён некий кубок, наверняка высоко художественный:

Но главный сюрприз был в другом подарке:

Жене президента Бразилии вручили модель первого Спутника, который был запущен в СССР в октябре 1957 года. В подставке-полусфере был смонтирован заводной механизм, при взводе которого слышались знакомые уже всему миру сигналы „бип-бип“. Кстати, Аксель Вартанян писал, что из модели Спутника звучала песня „Широка страна моя родная“ — скорее всего, это была шутка известного летописца нашего футбола.

Советским гостям был также предложен кофе. Но сама хозяйка пить не стала, так как выпила чашечку с американцем до этого. Наши футболисты, как следует из репортажей, из вежливости также потом вернули чашки с кофе нетронутыми. Но на фото они с чашками в руках:

На приёме в президентском дворце было много фотографов. Хозяйка пригласила сняться вместе со всей делегацией на лестнице. Качество газетное, газета не очень распространённая. Но зато я разглядел на этом фото Николая Озерова — вот уж кто почти совсем не попадал в кадр. Однако нашлось фото и с ним:

Слева на переднем плане стоит Николай Озеров. А за ним, ещё левее видим тренера Николая Дементьева. Правее Озерова стоит Н.П. Старостин, потом ближе к Доне Саре г-н Абуков, выше первой леди на голову. Между Старостиным и Абуковым в следующем ряду стоит главный тренер Николай Гуляев. Футболисты также различимы, но не все.

Николай Петрович Старостин также запечатлён отдельно с хозяйкой дворца:

Слева вновь в кадре шеф Алексей Абуков. Из игроков кто-то запечатлён тоже.

А на этом фото трое наших и хозяйка дворца Дона Сара:

Помните, я упоминал, что баскетболист-переводчик есть отчётливо и ещё на одном снимке? Вот, эпизод, видно, перед отелем, Н.П. Старостин через переводчика общается с журналистами:

Фотоаппарат был не только у кого-то из игроков — памятуя о фото на трибуне Мараканы — фотоаппаратом активно пользовался Николай Гуляев.

Кроме Президентского дворца делегация посещала и штаб-квартиры спортивных организаций: министерство спорта (по-нашему) и офис клуба Фламенго.

Есть фото на одном из таких посещений, Н.П. Старостину вручает некий вымпел г-н импресарио, он же президент клуба Мадурейро Жозе да Гама:

Почему-то на спартаковских русскоязычных ресурсах утверждается, что фото сделано в Аргентине. Николай Гуляев, Н.П. Старостин и Алексей Абуков вполне узнаваемы на этом фото. Как и г-н да Гама в очках.

В одном из репортажей было сказано, что доктор советской делегации очень много фотографировал и на приёмах, и на улице, и на пляже. Вы видите у кого был фотоаппарат всегда наготове — за доктора бразильцы принимали главного тренера Н. Гуляева.

Опять упомяну записи Акселя Вартаняна. Он пишет, что в штаб-квартире CBD (Конфедерация спорта Бразилии) главному тренеру Спартака Николаю Гуляеву дали подержать в руках Золотую Богиню, завоёванную бразильцами на ЧМ -58. И даже есть фото этого момента.

Сколько я ни искал такого фото — увы, не видел. Возможно, оно и существует.

Следующее фото с какой-то экскурсии. Пять олимпийских чемпионов (шестой Сергей Сальников в кадр не попал) и примкнувший к ним Юрий Войнов. В кадре также Владимир Петров:

Ещё одним из знаковых событий перед матчем с Фламенго было посещение Мараканы не в качестве зрителей на трибуне, первая тренировка на этом стадионе.

Первым-наперво спартаковцев провели по недрам стадиона. Самым запоминающимся был зал, где разместили фотопанно с действующими чемпионами мира чуть ли не во весь рост:

Самому возрастному игроку Спартака 34-летнему Сергею Сальникову больше всех импонировал Диди:

Самым необычным для работников стадиона Маракана оказались мячи, которые наша делегация привезла с собой. Мячи были производства Венгрии, фирма Artex. Такими в Бразилии не играли:

В подписи к фото сказано, что это Виктор Чистяков и работник стадиона. Вполне допускаю, что это Чистяков.

На тренировке к 20 игрокам добавили баскетболиста Смоленского и неувядающего Тимофеича (т.е. 44-летнего Николая Дементьева) — как раз кворум для двухсторонки. Поназабивали друг другу голов, без их подсчёта.

С той тренировки на Маракане есть и чёткие кадры, и газетные.

Владимир Беляев отрабатывал вратарские приёмы:

Бразильцы упорно „продвигали“ Ивакина, а это был Беляев.

Один из редких кадров — два чемпиона страны динамовцы Москвы в раздевалке Спартака на стадионе в Бразилии, Владимир Беляев и Игорь Численко:

Численко не очень в настроении. В подписи ведь не о нём говорится, а об Анатолии Исаеве.

Ещё момент, с участием обоих вратарей, на которых лежала обязанность готовить инвентарь:

Далее выход на поле:

Старожил Сальников впереди, вратарь Беляев за ним, далее менее чётко.

Былые заслуги не в счёт, надо работать над собой:

А вот ветеран Николай Тимофеевич, легкий на ногу, уже в игре, в центре кадра:

5 из 6 чемпионов Олимпиады-56, а с ними и участник ЧМ -58 Юрий Войнов. На сей раз отсутствует из олимпиоников Анатолий Исаев:

Работали все:

В кадр, конечно, попадали не все:

Игорь Нетто попадал не только в кадр:

Главный тренер Николай Алексеевич Гуляев:

То, что тренировка точно проходила на стадионе Маракана, показывает это фото, где виден характерный пояс для рекламы между ярусами стадиона:

По городу советская делегация передвигалась от места к месту на выделенном автобусе. Репортёры пробирались и в салон:

Этот вариант без шефа. А на следующем фото в том же месте и в тот же час шеф проводит разъяснительную работу, не теряя времени:

Анатолий Крутиков (слева), Сергей Сальников (в светлой рубашке) и Николай Тимофеевич Дементьев (позади Сальникова) — все заслушались начальника. Доктор Борис Болотов на переднем плане, не отстаёт от остальных.

На одном сиденье с Сальниковым, по всей видимости Юрий Войнов. А позади него сидит Виктор Чистяков. Остальные — для факультативного изучения для пытливых.

Нашлось и ещё два фото с участием радиокомментатора Николая Озерова. В холле гостиницы он присутствовал при интервью Николая Петровича Старостина:

Ещё одно газетное фото с участием Н.Озерова обнаружено в газете O Globo. На трибуне стадиона General Severiano в Рио, тогда основного стадиона клуба Ботафого, на матче хозяев с клубом Канту ду Рио, качество низкое:

Крайний справа на тёмном фоне — это и есть наш комментатор.

Осталось несколько моментов для полной ясности.

Кого бразильская пресса называла „советским Гарринчей“? Заметьте, это было в нескольких газетах, в представлении команды Спартак, ДО их приезда в Бразилию. Самая цитируемая сегодня мною газета писала в номере от 20 ноября:

Искомый текст выделен голубым маркером — Саркис Овивян, игрок Первой лиги, был удостоен такой чести называться „советским Гарринчей“.

Саркис блестяще проявил себя в этом турне, став лучшим бомбардиром команды, забив 4 гола.

В начале 1960 Овивян был включён в расширенный состав (26 чел.) сборной СССР , готовящейся к первому розыгрышу Кубка Европы. В число сильнейших 16 игроков его не включили.

Далее игрок сам стал хозяином своей судьбы, не захотев перебраться в московские клубы. Играл ещё почти 10 лет, но из-за нарушения дисциплины был всегда в конфликте с тренерами. Его лозунг: „Пусть слабые тренируются“ влиял не только на него самого, но и на коллектив. Гарринчи из него не получилось. Хотя овладел „сухим листом“, забив 3 эффектных гола напрямую с углового удара в матчах чемпионата СССР . Забивал самому Льву Яшину дальним ударом. Между прочим, очень дружил с Львом Ивановичем, сдружились они как раз на подготовительных сборах в 1960 году.

Что касается Моцарта в команде Спартак, то тут бразильские газетчики постарались. Не особо выверяя буковки, в одной из презентаций 25-летнего полузащитника, во-первых, переквалифицировали в нападающего, а во-вторых, написали его фамилию так же, как и знаменитого композитора. Речь об Иване Мозере:

Где-то и в других местах в бразильской прессе попадалось такое написание фамилии Мозер. Иван сыграл в 3 матчах из 7 в ходе турне. В первом матче на Маракане на 38-й минуте тренеры выпустили на поле вместо него „советского Гарринчу“ Овивяна. Полный матч Мозер отыграл только в последней игре со сборной Венесуэлы.

О том, кто по мнению бразильских журналистов был среди наших игроков хорошим аккордеонистом, и кто в молодости серьёзно занимался дайвингом — расскажем в следующий раз.

Необходимо поблагодарить бразильца по имени Амир Отони де Оливейра. У него в соцсети f выложены качественные фото, часть которых вы видите в этой статье. Плюс Амир прислал мне сканы газеты O Globo, те страницы, где есть материал по Спартаку. Этой газеты почему-то нет в оцифрованном архиве Национальной библиотеки Бразилии.

В распознавании футболистов на не совсем чётких фото большой вклад внёс Виталий Рыков. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Помогали также Владимир Шаренков и Юрий Лукосяк.

И, конечно, не премину уточнить — никаким Искусственным Интеллектом не обрабатывалось ни одно фото. Историю подправлять чревато…