«Кальяри» – «Пиза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 01:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кальяри» – «Пиза», который состоится 21 декабря 2025 года.

«Кальяри»

«Кальяри» проводит очень слабую половину сезона и имеет длишь одну победу за последние месяцы в чемпионате Италии. Команда имеет в активе 14 баллов и занимает 15 место, опережая зону вылета всего на два пункта. В домашней игре с «Пизой», хозяева будут играть лишь на победу, которая может дать «глоток свежего воздуха» коллективу и побудить их на новые более качественные результаты по ходу сезона.

13 декабря «Кальяри» проиграл «Аталанте» (1:2), а седьмого числа неожиданно переиграл на своем поле «Рому» (1:0).

«Пиза»

«Пиза» является новичком Серии А, однако уже прошла почти половина чемпионата, а клуб все еще идет в зоне вылета. В активе команды 10 очков и четыре пункта отделяют ее от безопасного места. Встреча с прямым конкурентов очень важна для гостей, но поражение в такой встрече очень сильно ухудшит положение клуба, поэтому футболисты «Пизы» сделают все, чтобы не допустить поражения и потери баллов.

12 декабря «Пиза» проиграла на выезде «Лечче» (0:1), а восьмого декабря с тем же счетом проиграла «Парме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кальяри» – 2.1

Ничья – 3.1

Победит «Пиза» – 3.7

Статистика

«Пиза» проиграла уже три последних матча подряд в чемпионате Италии

«Кальяри» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Кальяри», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что во встрече аутсайдеров, более опытными и сильными кажутся хозяева поля и наберут важные три пункта.