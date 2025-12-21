«Кальяри» – «Пиза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кальяри» – «Пиза», который состоится 21 декабря 2025 года.
«Кальяри»
«Кальяри» проводит очень слабую половину сезона и имеет длишь одну победу за последние месяцы в чемпионате Италии. Команда имеет в активе 14 баллов и занимает 15 место, опережая зону вылета всего на два пункта. В домашней игре с «Пизой», хозяева будут играть лишь на победу, которая может дать «глоток свежего воздуха» коллективу и побудить их на новые более качественные результаты по ходу сезона.
13 декабря «Кальяри» проиграл «Аталанте» (1:2), а седьмого числа неожиданно переиграл на своем поле «Рому» (1:0).
«Пиза»
«Пиза» является новичком Серии А, однако уже прошла почти половина чемпионата, а клуб все еще идет в зоне вылета. В активе команды 10 очков и четыре пункта отделяют ее от безопасного места. Встреча с прямым конкурентов очень важна для гостей, но поражение в такой встрече очень сильно ухудшит положение клуба, поэтому футболисты «Пизы» сделают все, чтобы не допустить поражения и потери баллов.
12 декабря «Пиза» проиграла на выезде «Лечче» (0:1), а восьмого декабря с тем же счетом проиграла «Парме» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кальяри» – 2.1
- Ничья – 3.1
- Победит «Пиза» – 3.7
Статистика
- «Пиза» проиграла уже три последних матча подряд в чемпионате Италии
- «Кальяри» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Кальяри», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что во встрече аутсайдеров, более опытными и сильными кажутся хозяева поля и наберут важные три пункта.