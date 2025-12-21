«Майнц» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766266520

сегодня, 00:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» – «Санкт-Паули», который состоится 21 декабря 2025 года.

«Майнц»

«Майнц» неплохо выступил в Лиге конференций и продолжает в ней участие, однако в Бундеслиге коллектив занимает последнее место и это является его главной проблемой. Команда имеет в активе всего шесть семь пунктов и отстает от двух ближайших соперников на четыре пункта. Хозяева играют с прямым конкурентом и нуждаются исключительно в победе, чтобы добыть три очка и сократить отставание от «Санкт-Паули» до одного очка.

18 декабря «Майнц» обыграл на своем поле «Самсунспор» (2:0), а 14 числа команда упустила победу над «Баварией» на выезде (2:2).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» пережил свою кризисную полосу и в последних встречах начал стабильно набирать очки. Команда идет лишь на 16 месте с 11 баллами, однако болельщики надеются на более высокие результаты и шансы на это есть. В игре с «Майнцом» от гостей ждут грамотной игры в обороне и хорошей реализации моментов, чтобы набрать важные баллы и оторваться от прямого конкурента.

13 декабря «Санкт-Паули» обыграл на своем поле «Хайденхайм» (2:1), а шестого числа команда сыграла вничью с «Кельн» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Майнц» – 2

Ничья – 3.4

Победит «Санкт-Паули» – 3.85

Статистика

«Майнц» выиграл лишь два из десяти поединка из десяти последних матчей

Четыре последних матча «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют»

«Майнц» выиграл четыре последних матча подряд у «Санкт-Паули»

Прогноз

Поставить, на победу «Майнца», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что хозяева смогут добыть важную победу, за счет последней пары матчей, которые они провели хорошо и получили заряд уверенности.