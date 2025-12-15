«АЗ Алкмар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «АЗ Алкмар» – «Ягеллония», который состоится 18 декабря 2025 года.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» набрал девять очков в пяти турах Лиги конференций, что можно назвать средним результатом, но шансы на выход в плей-офф очень высоки. В заключительном туре команды сыграет с чемпионом Польши «Ягеллонией», которая отстает на один пункт и возможно попытается рискнуть, чтобы обойти клуб из Нидерландов. Встреча определенно будет интересной для любителей европейского футбола.
11 декабря «АЗ Алкмар» на выезде крупно обыграл «Дриту» (3:0), а в чемпионате седьмого декабря поделил очки с «Гоу Эхед Иглс» (2:2).
«Ягеллония»
Представитель Польши не выигрывает с конца ноября, но сейчас «Ягеллонии» важно сосредоточиться не на чемпионате, а на заключительном туре Лиги конференций. Команда располагается на 18 месте с восемью баллами и даже поражение может позволить выйти в плей-офф, но в таком варианте существует риск, поэтому хотя бы на ничью гости точно намерены наиграть.
14 декабря «Ягеллония» не смогла обыграть на выезде «Мотор» Люблин (1:1), а 11 числа команда проиграла «Райо Вальекано» в Лиге конференций (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «АЗ Алкмар» – 1.55
- Ничья – 4.3
- Победит «Ягеллония» – 5.7
Статистика
- «Ягеллония» не может победить уже пять поединков подряд во всех турнирах
- «АЗ Алкмар» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить, на победу «АЗ Алкмар», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Хозяева неплохо выступают на своем поле, чего не скажешь о «Ягелллонии» и ее серии без побед. Прогнозируем успех клуба из Нидерландов в этой игре.