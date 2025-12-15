«АЗ Алкмар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765803882

сегодня, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций « АЗ Алкмар» – «Ягеллония», который состоится 18 декабря 2025 года.

« АЗ Алкмар»

« АЗ Алкмар» набрал девять очков в пяти турах Лиги конференций, что можно назвать средним результатом, но шансы на выход в плей-офф очень высоки. В заключительном туре команды сыграет с чемпионом Польши «Ягеллонией», которая отстает на один пункт и возможно попытается рискнуть, чтобы обойти клуб из Нидерландов. Встреча определенно будет интересной для любителей европейского футбола.

11 декабря « АЗ Алкмар» на выезде крупно обыграл «Дриту» (3:0), а в чемпионате седьмого декабря поделил очки с «Гоу Эхед Иглс» (2:2).

«Ягеллония»

Представитель Польши не выигрывает с конца ноября, но сейчас «Ягеллонии» важно сосредоточиться не на чемпионате, а на заключительном туре Лиги конференций. Команда располагается на 18 месте с восемью баллами и даже поражение может позволить выйти в плей-офф, но в таком варианте существует риск, поэтому хотя бы на ничью гости точно намерены наиграть.

14 декабря «Ягеллония» не смогла обыграть на выезде «Мотор» Люблин (1:1), а 11 числа команда проиграла «Райо Вальекано» в Лиге конференций (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « АЗ Алкмар» – 1.55

Алкмар» – 1.55 Ничья – 4.3

Победит «Ягеллония» – 5.7

Статистика

«Ягеллония» не может победить уже пять поединков подряд во всех турнирах

« АЗ Алкмар» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время

Алкмар» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз