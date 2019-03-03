«Оренбург» готов провести матч Кубка России с «Арсеналом» на своем поле

вчера, 13:01

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб готов провести ответный матч Кубка России с тульским «Арсеналом» на своем поле.

Первый матч состоялся в Оренбурге 28 ноября 2018 года и закончился победой «Арсенала» со счетом 4:2.

Изначально ответная игра должна была состояться в Туле 6 марта, но комиссия РПЛ приняла решение о переносе игры на нейтральное поле из-за плохого состояния газона на стадионе туляков.