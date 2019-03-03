Быстров: «Буду больше переживать за „Краснодар“»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче этих команд в 18-м туре РПЛ .

Буду больше переживать за «Краснодар». Мне нравится политика этого клуба, где ставка делается на свою молодежь. Но и за «Спартаком» интересно понаблюдать. Что же в итоге слепит Кононов?

«Краснодар» - сильнейшая команда по качеству игры? Называть можно как хочешь. Все покажет концовка чемпионата. Сейчас бессмысленно рассуждать, кто качественнее, кто – нет. «Краснодару» все-таки играть на два фронта – в чемпионате и Лиги Европы. Потребуется немало сил.