Бабурин: «Первый гол „Рубина“ не засчитали, но в концовке нам воздалось»

Вратарь «Рубина» Егор Бабурин подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Очень важная игра после длительных сборов. Главное, что в таком тяжелом и вязком матче мы заработали три очка. Моментов у нас было больше, первый наш гол не засчитали. Считаю, что мы были ближе к победе. В концовке нам вернулось за тот момент. Артур Сагитов — молодец. Всей командой поздравили его с первым голом и победой.

Сагитов, получается, два забил, но записали только один. Он ведь только в прошлом году дебютировал в Премьер-Лиге. Он старательный парень, заслужил свой гол.