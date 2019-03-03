Ловчев: «Атака у „Спартака“ сильнее и опытнее, чем у „Краснодара“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» дома сыграют с «Краснодаром».
Ожидания от матча непонятны. «Спартак» довольно-таки неплохо сыграл турнир, хотя потом результаты пошли на спад. Обе команды никогда не играют от обороны, а играют в атаку. Атака у «Спартака» сильнее и опытнее, поэтому отдаю преимущество им.
Есть один минус — болельщики. Вы знаете, что сейчас происходит. Болельщицкое сообщество раскололось. Уход Карреры расколол их. В «Спартаке» увольняли много тренеров по разным поводам, но болельщики всегда были едины и болели не за Карреру или еще кого-то, а за «Спартак». Сейчас они проводят всякие акции, в том числе против отдельных игроков. Это будет минусом.
А так я считаю, что силы равны, но у «Спартака» преимущество своего поля. Ключевым тут будет физическое состояние. В первом тайме «Спартак» обычно играет ярко и забивает много голов в начале. В середине второго тайма станет ясно, как команда готова физически. Думаю, что ключевым тут будет концовка, и кто будет посвежее.
После зимней спячки первые три-четыре тура забивается очень мало голов.
Если погода не помешает, должно быть интересно.
Краснодар - наш клиент, стабильно с ними очки набираем в любой форме.
Главное без травм обеим командам!
Если погода не помешает, должно быть интересно.
Краснодар - наш клиент, стабильно с ними очки набираем в любой форме.
Главное без травм обеим командам!
Поэтому спартак 43 занял последнее место в ЛЕ с антирекордом и не может выиграть уже 43 матча....
Поэтому спартак 43 занял последнее место в ЛЕ с антирекордом и не может выиграть уже 43 матча....
Ну не знаю.....спорно.....
У Зенита в ЛЕ многие не играют...берегут силы на 17.03....))))
Жирков,Нобоа,Ригони,Маркизио,Кузяев........
На сегодня я считаю у Зенита реально состав лучше...не вовремя вы обезЕрёмились и обезСамедились....
Новички Зенита плюс выздоравливающие игроки основы не делают Спартак уж таким фаворитом в домашней игре 17.03.....
А так посмотрим.....
Ну не знаю.....спорно.....
У Зенита в ЛЕ многие не играют...берегут силы на 17.03....))))
Жирков,Нобоа,Ригони,Маркизио,Кузяев........
На сегодня я считаю у Зенита реально состав лучше...не вовремя вы обезЕрёмились и обезСамедились....
Новички Зенита плюс выздоравливающие игроки основы не делают Спартак уж таким фаворитом в домашней игре 17.03.....
А так посмотрим.....
Нет ......поехали за Луаном...привезли Рошу....))
Теперь в 17-ти матчах - 22 гола...
в атаку они играют....))))
Нет ......поехали за Луаном...привезли Рошу....))
Теперь в 17-ти матчах - 22 гола...
в атаку они играют....))))
"Вы лучше...атака у вас опытней...пройдёте Краснодар не напрягаясь"...))))
"Вы лучше...атака у вас опытней...пройдёте Краснодар не напрягаясь"...))))
Есть же официальная статистика последних матчей Команды с "неимоверным" нападением...
05.02.2019 Марибор 1 : 1 Спартак
06.02.2019 Актобе 2 : 2 Спартак
09.02.2019 Спартак 1 : 3 Слован
12.02.2019 Мура 1 : 1 Спартак
19.02.2019 Оренбург 1 : 1 Спартак
23.02.2019 Шериф 2 : 1 Спартак
6 игр - 0 побед.......))
Есть же официальная статистика последних матчей Команды с "неимоверным" нападением...
05.02.2019 Марибор 1 : 1 Спартак
06.02.2019 Актобе 2 : 2 Спартак
09.02.2019 Спартак 1 : 3 Слован
12.02.2019 Мура 1 : 1 Спартак
19.02.2019 Оренбург 1 : 1 Спартак
23.02.2019 Шериф 2 : 1 Спартак
6 игр - 0 побед.......))
Если бы у Краснодара было столько болельщиков...
Если бы у Краснодара было столько болельщиков...
Мы же про Спартак Кононова говорим ,так там только на кубке Матч ТВ около десяти банок залетело )))
Мы же про Спартак Кононова говорим ,так там только на кубке Матч ТВ около десяти банок залетело )))
Потому Краснодар и забил в текущем чемпе всего 31 гол....
А Спартак аж целых 22.....
Всё благодаря лучшей атаке в истории.....))))
Для справки.....В не самые удачные годы без этих "забивных машин" в составе ,что зря топчут газон сейчас, в 2013-м и 2014-м Спартак забивал 46 и 51 гол за чемпионат..........что сейчас нереально...
Потому Краснодар и забил в текущем чемпе всего 31 гол....
А Спартак аж целых 22.....
Всё благодаря лучшей атаке в истории.....))))
Для справки.....В не самые удачные годы без этих "забивных машин" в составе ,что зря топчут газон сейчас, в 2013-м и 2014-м Спартак забивал 46 и 51 гол за чемпионат..........что сейчас нереально...