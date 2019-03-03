Ловчев: «Атака у „Спартака“ сильнее и опытнее, чем у „Краснодара“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» дома сыграют с «Краснодаром».

Ожидания от матча непонятны. «Спартак» довольно-таки неплохо сыграл турнир, хотя потом результаты пошли на спад. Обе команды никогда не играют от обороны, а играют в атаку. Атака у «Спартака» сильнее и опытнее, поэтому отдаю преимущество им.

Есть один минус — болельщики. Вы знаете, что сейчас происходит. Болельщицкое сообщество раскололось. Уход Карреры расколол их. В «Спартаке» увольняли много тренеров по разным поводам, но болельщики всегда были едины и болели не за Карреру или еще кого-то, а за «Спартак». Сейчас они проводят всякие акции, в том числе против отдельных игроков. Это будет минусом.

А так я считаю, что силы равны, но у «Спартака» преимущество своего поля. Ключевым тут будет физическое состояние. В первом тайме «Спартак» обычно играет ярко и забивает много голов в начале. В середине второго тайма станет ясно, как команда готова физически. Думаю, что ключевым тут будет концовка, и кто будет посвежее.

После зимней спячки первые три-четыре тура забивается очень мало голов.