Ловчев: «Атака у „Спартака“ сильнее и опытнее, чем у „Краснодара“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 56’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 59’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 13’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 15’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 55’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Ловчев: «Атака у „Спартака“ сильнее и опытнее, чем у „Краснодара“»

вчера, 11:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» дома сыграют с «Краснодаром».

Ожидания от матча непонятны. «Спартак» довольно-таки неплохо сыграл турнир, хотя потом результаты пошли на спад. Обе команды никогда не играют от обороны, а играют в атаку. Атака у «Спартака» сильнее и опытнее, поэтому отдаю преимущество им.

Есть один минус — болельщики. Вы знаете, что сейчас происходит. Болельщицкое сообщество раскололось. Уход Карреры расколол их. В «Спартаке» увольняли много тренеров по разным поводам, но болельщики всегда были едины и болели не за Карреру или еще кого-то, а за «Спартак». Сейчас они проводят всякие акции, в том числе против отдельных игроков. Это будет минусом.

А так я считаю, что силы равны, но у «Спартака» преимущество своего поля. Ключевым тут будет физическое состояние. В первом тайме «Спартак» обычно играет ярко и забивает много голов в начале. В середине второго тайма станет ясно, как команда готова физически. Думаю, что ключевым тут будет концовка, и кто будет посвежее.

После зимней спячки первые три-четыре тура забивается очень мало голов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   238 / 882
вчера в 17:49
Утверждение Ловчева,вынесенное в заголовок,как минимум -спорное.
la_masia
la_masia ответил Литейный 4
   96 / 882
вчера в 14:24
Гыгыгы, как там Дзюба на лыжах? Тащит?
112910415
112910415
   73 / 882
вчера в 13:19
Боевой настрой и внятная оборона...и всё получится!
ЮЗИК
ЮЗИК
   349 / 882
вчера в 12:56
Это не всегда срабатывает, дерзость и азарт чаще
makkie
makkie
   22 / 882
вчера в 12:53
Краснодар уже 3 матча сыграл в новом году, а Спартак только сегодня стартует.
Если погода не помешает, должно быть интересно.
Краснодар - наш клиент, стабильно с ними очки набираем в любой форме.
Главное без травм обеим командам!
viv
viv
   75 / 882
вчера в 12:26
Ловчев: " Атака у спартака сильнее и опытнее, чем у Краснодара"

Поэтому спартак 43 занял последнее место в ЛЕ с антирекордом и не может выиграть уже 43 матча....
LOpp
LOpp
   5 / 882
вчера в 12:14
По живём увидим
drug01
drug01
   115 / 882
вчера в 12:13
Сама игра покажет....
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
вчера в 12:07
Видели мы и смеялись над атакой свиней против всякой Муры. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
вчера в 12:06
Какая нафиг атака у Спартака. Педры, да негры. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 882
вчера в 12:03
ахах,"кубок Спартака" ,чего только непридумают в оправдание азмунозависимого Семака)) ладно ,17 марта сверим статистические данные
Ты намекаешь что через 2 дня после решающей ответной игры ЛЕ в Испании Зенит прилетит "никакой".....и вы его с "присущей лёгкостью лучшего нападения лиги" обыграете ??? )))))

Ну не знаю.....спорно.....
У Зенита в ЛЕ многие не играют...берегут силы на 17.03....))))
Жирков,Нобоа,Ригони,Маркизио,Кузяев........

На сегодня я считаю у Зенита реально состав лучше...не вовремя вы обезЕрёмились и обезСамедились....
Новички Зенита плюс выздоравливающие игроки основы не делают Спартак уж таким фаворитом в домашней игре 17.03.....

А так посмотрим.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 882
вчера в 11:58
Роша здорово себя показал на сборах,может попрыгать на головах критиков весной))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 882
вчера в 11:53
эх Джек,статистика тонкая штука,ей ведь еще пользоваться надо уметь) Мы же про Спартак Кононова говорим ,так там только на кубке Матч ТВ около десяти банок залетело )))
Говорил ещё в 2017-м - не жмотьтесь....купите Азмуна и Чорлуку и чемпионьте ещё хоть до изжоги......))))
Нет ......поехали за Луаном...привезли Рошу....))
Теперь в 17-ти матчах - 22 гола...
в атаку они играют....))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 882
вчера в 11:50
ахах,"кубок Спартака" ,чего только непридумают в оправдание азмунозависимого Семака)) ладно ,17 марта сверим статистические данные
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Palex
   3 / 882
вчера в 11:48
после кубка еще не было турниров трофейных
mihaluch
mihaluch
   173 / 882
вчера в 11:48
Сомнительно, что атака "Спартака" сильней атаки "Краснодара". Победит тот кто лучше будет функционально готов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
вчера в 11:47
Ловчев наверно был консультантом "Байера" перед встречей в Ливеркузене......)))
"Вы лучше...атака у вас опытней...пройдёте Краснодар не напрягаясь"...))))
Т34
Т34
   21 / 882
вчера в 11:44
Сегодня посмотрим и защиту, и нападение, и физическое состояние команд. Что без толку воздух сотрясать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 882
вчера в 11:43
эх Джек,статистика тонкая штука,ей ведь еще пользоваться надо уметь) Мы же про Спартак Кононова говорим ,так там только на кубке Матч ТВ около десяти банок залетело )))
Если ты вообще о футболе то при чём здесь кубок "Спартака в Катаре"...))))

Есть же официальная статистика последних матчей Команды с "неимоверным" нападением...
05.02.2019 Марибор 1 : 1 Спартак
06.02.2019 Актобе 2 : 2 Спартак
09.02.2019 Спартак 1 : 3 Слован
12.02.2019 Мура 1 : 1 Спартак
19.02.2019 Оренбург 1 : 1 Спартак
23.02.2019 Шериф 2 : 1 Спартак

6 игр - 0 побед.......))
Palex
Palex ответил 25процентный клоун
   126 / 882
вчера в 11:40
А сколько, после кубка залетело?
la_masia
la_masia
   96 / 882
вчера в 11:40
Болельщики.
Если бы у Краснодара было столько болельщиков...
leopit
leopit
   64 / 882
вчера в 11:37
Проспартаковсое враньё-пиар...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 882
вчера в 11:33
эх Джек,статистика тонкая штука,ей ведь еще пользоваться надо уметь)
Мы же про Спартак Кононова говорим ,так там только на кубке Матч ТВ около десяти банок залетело )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
вчера в 11:27
Спору нет.....))))
Потому Краснодар и забил в текущем чемпе всего 31 гол....
А Спартак аж целых 22.....

Всё благодаря лучшей атаке в истории.....))))

Для справки.....В не самые удачные годы без этих "забивных машин" в составе ,что зря топчут газон сейчас, в 2013-м и 2014-м Спартак забивал 46 и 51 гол за чемпионат..........что сейчас нереально...
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