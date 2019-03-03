Быстров: «„Спартак“ вылетит из чемпионской гонки»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров считает, что московская команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.
Я говорил, что Кононов паникует? Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Глушаков сильнее Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться. Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий «Спартак» в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.
Из-за давления? Естественно. А если Кононов немного потеряет контроль над командой, все понимают, к чему это приведет. Все ссорятся друг с другом, ищут крайних. Скандалы, интриги, расследования… Никто в такой ситуации чемпионом не становился.
Ранее Быстров прокомментировал предстоящий матч «Спартак» - «Краснодар».
Ничего, привыкнешь) фратрия же смогла смирится со своими наклонностям) и ты смиришься)
Ничего, привыкнешь) фратрия же смогла смирится со своими наклонностям) и ты смиришься)
Ты комментируй по больше, с самого утра стыдно за спартак)
Ты комментируй по больше, с самого утра стыдно за спартак)
РС...кстати, по его возращении была категорически против травли..но ..как говорится, не плюй в колодец.
РС...кстати, по его возращении была категорически против травли..но ..как говорится, не плюй в колодец.
Мне это напоминает эпоху Золотой Лихорадки.....
Мне это напоминает эпоху Золотой Лихорадки.....
Из Газ-проекта Быстров перешел в нормальный клуб, а сбежал из Спартака, по первому свисту лазурных в надежде Рая, а оказалось что лучшие годы и лучший футбол он провел в Спартаке.
Другой причиной перехода в стан «красно-белых» Быстров назвал то, что болел за «Спартак» в детстве, и то, что московский клуб будет принимать участие в Лиге чемпионов, чего не смог добиться «Зенит»:
— Это правда, что в детстве болели за «Спартак»?
— Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за «Спартак»
Из Газ-проекта Быстров перешел в нормальный клуб, а сбежал из Спартака, по первому свисту лазурных в надежде Рая, а оказалось что лучшие годы и лучший футбол он провел в Спартаке.
Другой причиной перехода в стан «красно-белых» Быстров назвал то, что болел за «Спартак» в детстве, и то, что московский клуб будет принимать участие в Лиге чемпионов, чего не смог добиться «Зенит»:
— Это правда, что в детстве болели за «Спартак»?
— Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за «Спартак»
По-моему всё нормально.....выгнали всех кто мог приносить пользу команде...Карреру..Пилипчука..Промеса..Ерёменко..Самедова..и пр...а те кто остался наверно достаточно дружно и позитивно общаются...))
Наоборот такой гармонии и согласия давненько не было...)))
По-моему всё нормально.....выгнали всех кто мог приносить пользу команде...Карреру..Пилипчука..Промеса..Ерёменко..Самедова..и пр...а те кто остался наверно достаточно дружно и позитивно общаются...))
Наоборот такой гармонии и согласия давненько не было...)))