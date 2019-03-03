Быстров: «„Спартак“ вылетит из чемпионской гонки»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров считает, что московская команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

Я говорил, что Кононов паникует? Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Глушаков сильнее Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться. Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий «Спартак» в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.

Из-за давления? Естественно. А если Кононов немного потеряет контроль над командой, все понимают, к чему это приведет. Все ссорятся друг с другом, ищут крайних. Скандалы, интриги, расследования… Никто в такой ситуации чемпионом не становился.