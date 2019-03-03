Сигурдарсон забил 800-й гол «Ростова» в высшем дивизионе

вчера, 19:03

Нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон забил 800-й гол команды в чемпионатах России. Футболист отметился забитым голом в матче 18-го тура РПЛ против «Енисея».

В текущем сезоне Сигурдарсон провел 16 матчей в чемпионате России и забил пять голов.