Дзюбе подарили лыжи

Бывший биатлонист Антон Шипулин подарил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе лыжи.

После победы сборной России над Египтом на ЧМ пообещал Артему лыжи. Наконец, удалось встретиться лично и обещание выполнить. Снег пока лежит, еще успеет погонять. Готов дать пару уроков. Что скажешь?