Дзюбе подарили лыжи

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Оренбург 0:1  Анжи 1.42 4.15 9
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Жирона 2.35 3.25 3.2
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Интер 5.5 3.65 1.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Боруссия Д 5.8 4.2 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.19 5.4 42
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 2.03 3.55 3.25
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб РидРид 2.25 3.4 2.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 33’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 0:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.15 3.4 3.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.62 3.9 5.3
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 0:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 17 7.5 1.12
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 3’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 0:0 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.9 3.2 2.4
20:30 4’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:0 Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3.2 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1.95 3.4 3.75
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.67 3.45 5.2
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция 2:1 Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М 4:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре 1:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2.05 2.8 4.2
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс 3:2 Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.25 3 3.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 2:3 Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 38 4.7 1.19
19:15 62’ Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор 1:0 Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шаньдун Лунен (Цзинань)Шаньдун Лунен 1:0 Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
14:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа 0:4 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
14:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 3:0 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл 0:1 Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 4:0 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира 0:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара - - -
Кубок Либертадорес 2019, 3 раунд 1 X 2
03:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 0:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 1:1 Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:2 Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 1:2 Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 3:0 Логотип футбольный клуб ФредрикстадФредрикстад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб ТромсдаленТромсдален - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.2 3.75 3
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 3 3.75 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.4 5 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 2.25 3.5 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 3.75 3.65 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.7 4.2 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс 1.75 4 4
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 34’ Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова 0:0 Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 32’ Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1:0 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.05 3.3 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.45 4.2 6.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.15 3.2 3.6
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 0:3 Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 4.2 4 1.7
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 3:1 Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.95 2.85 4.7
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 16 6.3 1.16
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) 2:4 Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 3.45 1.85 3.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.6 3.6 5.6
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКМ Аргешул ПитештиСКМ Аргешул Питешти 0:1 Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 2.55 3.5 2.5
18:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали 1.08 8.5 27
20:30 2’ Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 1.8 3.9 3.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 33’ Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш 0:0 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 73’ Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор 1:1 Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 7.4 4 1.45
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 4’ Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 0:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.97 3.25 3.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.7 2.9 2.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.4 2.8 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.9 3.3 4.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.4 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.25 3.1 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.95 3.2 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.2 2.9 2.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 32’ Логотип футбольный клуб РиекаРиека 0:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.3 5 9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 32’ Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1:1 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.7 3.6 4.7
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Марицбург Юнайтед (Питермарицбург)Марицбург Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Амазулу (Дурбан)Амазулу 2.85 2.65 2.75
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир 0:0 Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки 1:1 Логотип футбольный клуб КасимаКасима - - -
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Дзюбе подарили лыжи

сегодня, 19:45

Бывший биатлонист Антон Шипулин подарил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе лыжи.

После победы сборной России над Египтом на ЧМ пообещал Артему лыжи. Наконец, удалось встретиться лично и обещание выполнить. Снег пока лежит, еще успеет погонять. Готов дать пару уроков. Что скажешь?

Сегодня форвард сразился с новым президентом «Зенита» Александром Медведевым в дуэли пенальтистов. 

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Все комментарии
морозз
морозз
   88 / 808
сегодня в 20:34
Бросай бухать, вставай на лыжи...здоровьем будешь не обижен!
mangoх12
mangoх12 ответил Footbolista
   3 / 808
сегодня в 20:29
Зачем баклану лыжи?))...у него же ласты есть)...
поросенку лыжи в самый раз)
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   389 / 808
сегодня в 20:28
шипулин просто подсказывает, лучше бревнище на лыжах пусть катается, чем так позориться
LOpp
LOpp
   8 / 808
сегодня в 20:24
Вот и ещё один трофей выиграл Дзюба в Зените.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   504 / 808
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КЭТиК
КЭТиК
   179 / 808
сегодня в 20:15
Стоит на асфальте Дзюба в лыжи обутый...
То ли лыжи не едут, то ли он е....ый.
wingback
wingback
   145 / 808
сегодня в 20:12
Поедет на них в родную Тулу, а потом и в пердив...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   310 / 808
сегодня в 20:12
Еще недавно биатлонист Шипулин был перспективным молодым. Вот время бежит.
Footbolista
Footbolista
   18 / 808
сегодня в 20:12
Зачем баклану лыжи?))...у него же ласты есть)...
mihaluch
mihaluch
   144 / 808
сегодня в 20:11
Дзюбан на асфальте в лыжи обутый,
Иль лыжи не едут, иль Дзюбан е...тый.
la_masia
la_masia
   116 / 808
сегодня в 20:07
А где местный Гыгыгы, со своими тупыми приколами?
EAGuar As
EAGuar As
   60 / 808
сегодня в 20:04
Это типа намек ?
marvel777
marvel777
   337 / 808
сегодня в 19:59
в Турцию на них поедет)
номер 12
номер 12 ответил particular
   606 / 808
сегодня в 19:57
Только бы он в них на поле не полез..:)) Хорошо, что Артёму ласты никто не пообещал..:))
у него свои
Морозовский
Морозовский
   9 / 808
сегодня в 19:52
Колёса тоже подогнал?
particular
particular
   6 / 808
сегодня в 19:52
Только бы он в них на поле не полез..:))
Хорошо, что Артёму ласты никто не пообещал..:))
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   56 / 808
сегодня в 19:52
Лучше бы ему Шипулин одну из своих золотых медалей чемпионата России подарил, а то Дзюбе уже 30 лет, гонора полно, а золота ЧР нет и не предвидится)
161регион
161регион
   17 / 808
сегодня в 19:51
Лучше бы ему рубанок подарили,ноги подправить....ахахаха
Морозовский
Морозовский
   9 / 808
сегодня в 19:51
Деревянные??? И, без палок?
grafff
grafff
   562 / 808
сегодня в 19:49
он ходить толком не умеет
FILL3286
FILL3286
   15 / 808
сегодня в 19:48
хахахахахах
Дрова к дровам!
Все логично!!
ХАХАХАХАХ
МапС
МапС
   331 / 808
сегодня в 19:46
Полену дрова подарили.
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