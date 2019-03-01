Дзюбе подарили лыжи

Бывший биатлонист Антон Шипулин подарил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе лыжи.
После победы сборной России над Египтом на ЧМ пообещал Артему лыжи. Наконец, удалось встретиться лично и обещание выполнить. Снег пока лежит, еще успеет погонять. Готов дать пару уроков. Что скажешь?
Сегодня форвард сразился с новым президентом «Зенита» Александром Медведевым в дуэли пенальтистов.
То ли лыжи не едут, то ли он е....ый.
То ли лыжи не едут, то ли он е....ый.
Иль лыжи не едут, иль Дзюбан е...тый.
Иль лыжи не едут, иль Дзюбан е...тый.
Хорошо, что Артёму ласты никто не пообещал..:))
Хорошо, что Артёму ласты никто не пообещал..:))
Дрова к дровам!
Все логично!!
ХАХАХАХАХ
Дрова к дровам!
Все логично!!
ХАХАХАХАХ