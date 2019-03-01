РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube

01 марта 2019, 23:26

Российская Премьер-Лига начала транслировать матчи чемпионата за рубежом. Игры первенства России можно посмотреть на англоязычном канале РПЛ в YouTube.

В пятницу пользователи могли увидеть игру 18-го тура между «Оренбургом» и «Анжи».