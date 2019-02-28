Дух и кружева. «Спартак» и вечная мечта

28 февраля 2019, 15:05

«Спартак» всегда мечтает о чемпионстве, даже когда эти мечты смешат окружающих. Тем не менее «Соккер.ру» с серьезностью аудитора изучает шансы «красно-белых» на титул.

Претенденты на чемпионство возобновляют чемпионат с тем багажом, который завоевали в осенней части РПЛ . Загляните в турнирную таблицу и увидите, что «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Это расстояние в две победы. А ведь между «красно-белыми» и лидером еще две команды. «Спартаку», чтобы дотянуться до первого места, недостаточно выступить на уровне «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА , нужно быть лучше, чем они. Как минимум одержать на две победы больше на дистанции в 13 туров. Например, если питерцы проведут весенние туры так же, как стартовый отрезок чемпионата из 13-ти раундов (10 побед, 1 ничья, 2 поражения), то «Спартаку» придется выиграть 12 встреч, чтобы претендовать на первое место. В общем, расклад не очень простой, вернее, очень непростой, если называть вещи своими именами.

Зимние трансферы

Пришли:

Айртон Лукас (21 год, левый защитник, «Флуминенсе», 7 млн евро)

Аяз Гулиев (22 года, центральный полузащитник, «Ростов», 1 млн евро)

Наиль Умяров (18 лет, центральный полузащитник, «Чертаново», 300 тысяч евро)

Максим Глушенков (19 лет, правый вингер, «Чертаново», 300 тысяч евро)

Ушли:

Александр Самедов (34 года, правый вингер, «Крылья Советов», свободный агент)

Джано Ананидзе (26 лет, атакующий полузащитник, «Крылья Советов», аренда)

Артем Тимофеев (25 лет, центральный полузащитник, «Крылья Советов», аренда)

Ивелин Попов (31 год, атакующий полузащитник, «Ростов», свободный агент)

Роман Еременко (31 год, атакующий полузащитник, «Ростов», свободный агент)

Марко Петкович (26 лет, правый защитник, свободный агент)

Зимой «Спартак» проделал то, что принято называть «чисткой состава». Возрастные и не всегда играющие Самедов, Попов, Еременко получили свободу с выплатой компенсации, вечно подающие надежды Джано и Тимофеев отправились в аренду. Если будут успешны в Самаре, вероятно, получат последний шанс закрепиться в «Спартаке». Москвичи явно сработали на омоложение, ведь среди четырех новичков самый «старый» - возвращенный из «Ростова» воспитанник Гулиев. Конкурент Комбарова Айртон на год младше, двум парням из «Чертаново» нет еще и 20-ти.

Если в «Спартаке» действительно объявлен курс на развитие молодежи, эти кадровые перемены трудно назвать нелогичными, но делают ли они команду сильнее здесь и сейчас? С Еременко не очень-то хотел расставаться сам Кононов, но руководство заставило, предоставив ему взамен хавбека совершенно иного плана – Гулиева. Возможно, это сделает «Спартак» более дерзким и мобильным, зато может случиться просадка «по мозгам» в центре поля после прощания сразу с тремя креативными полузащитниками и с учетом состояния здоровья Фернандо.

Сборы и стартовый состав

Не возникает ли у вас ощущение, что «Спартак» поломал программу зимних тренировочных сборов ради какого-то популизма и победы в тренировочном турнире? Январский «Спартак» разгромил железнодорожников из Ташкента, а потом выиграл Кубок «Матч Премьер», обыграв с общим счетом 9:1 «Ростов», «Зенит» и «Локомотив». А вот в феврале из шести контрольных поединков «красно-белые» не выиграли ни одного – четыре ничьих, два поражения. Среди соперников грандов не было: «Марибор», «Актобе», «Слован», «Мура», «Оренбург» и «Шериф». Тем не менее 0 побед на счету команды Олега Кононова в этих шести матчах и ни одного матча с 0 пропущенных мячей.

Отрезками «Спартак» вроде бы показывал футбол, который желает видеть в исполнении своих подопечных Кононов, но целостного впечатления «красно-белые» не оставили, остались такими же «рваными», как любимые джинсы их бывшего главного тренера, ныне работающего на берегах Дона. По составу тоже есть вопросы. В воротах, скорее всего, начнет Максименко, ведь Селихов выбывал из-за травмы по ходу сборов, да и вообще пока не обрел былой уверенности. В центре обороны наигрывалась связка Джикия – Боккетти, но тут нужно делать поправку на то, что Кутепов не сможет сыграть против «Краснодара» из-за дисквалификации. А ведь еще Жиго восстановится весной.

Так и не определился Кононов с составом и расстановкой в полузащите, хотя отсутствие Фернандо из-за травмы сужает количество вариантов. По большому счету, на две позиции претендуют трое: Глушаков, Зобнин, Гулиев. Причем Аяз уже пробовался на фланге, возможно, Олег Георгиевич удивит гибридной схемой, в которой 4-4-2 превращается в 4-3-3 и обратно, ведь Зе Луиша и Луиса Адриано он по-прежнему планирует использовать одновременно. Не подвергается сомнениям присутствие в составе Ханни, а вот за еще одно место в атаке развернется борьба между Мельгарехо, Ломовицким, Ташаевым и, возможно, Глушенковым. Не будем забывать и о талантливом Игнатове.

Ориентировочный состав «Спартака» на весну: Максименко – Рассказов, Кутепов (Жиго), Джикия, Комбаров (Айртон) – Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни – Зе Луиш, Луис Адриано.

Весенний календарь «Спартака»

Преимущество «Спартака» в том, что все игры против прямых конкурентов во втором круге – домашние. Главная опасность заключается в том, что первый месяц после возобновления чемпионата буквально напичкан встречами повышенной ответственности, времени на раскачку у «Спартака» нет совсем. До 6 апреля «красно-белые» сыграют и с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с ЦСКА . Да и гостевые матчи против «Динамо» и «Ахмата» не подарок. В общем, можно согласиться с Леонидом Федуном: в начале апреля будет ясно, за что борется «Спартак». С одной стороны, можно все запороть и упасть в середину таблицы, с другой – это явная возможность собственноручно повлиять на свою судьбу. Если удастся пройти этот отрезок на одном дыхании, то в концовке чемпионата у «Спартака» будет преимущество календаря перед оппонентами, которые в любом случае будут терять очки, встречаясь между собой.

Кто может выстрелить?

В числе неожиданных героев, от которых уже никто не ждет откровений, может оказаться даже проклинаемый болельщиками Денис Глушаков, которому нужен ударный отрезок, чтобы летом не отправиться вслед за Поповым и Самедовым. Но хотелось бы отыскать приятные сюрпризы среди молодых ребят. Назову две фамилии: уже подзабытый и как бы списанный со счетов Мелкадзе показал на сборах, что обладает необходимыми качествами и пониманием игры для того, чтобы Кононов обратил на него внимание. Второй – новичок из «Чертаново» Максим Глушенков. У этого парня есть то, чем обделен Александр Ломовицкий, - голевое чутье. Думаю, как минимум он может стать эффективным джокером вроде Сулейманова из «Краснодара».

Главный тренер. Олег Георгиевич Кононов

У Кононова по-прежнему интервью с обещаниями светлого будущего со стеночками-пяточками-забеганиями больше, чем побед у руля «Спартака», и это по понятным причинам раздражает болельщиков, которым нужны дела, а не слова. К тому же Олег Георгиевич попал в «Спартак» в непростое время, негодующие массы видят в нем подпевалу и «ручного» тренера погрязшего во лжи руководства. Вопреки такому мнению, Кононов остается человеком, которому интересен только футбол, он, конечно, не может не замечать, что творится в клубе и в каких-то акциях даже участвует, но такова цена за возможность делать свою работу в одном из ведущих клубов страны.

Да и корпоративную этику никто не отменял, в конце концов. Кононов действительно может сделать интересный «Спартак», но вряд ли за четыре месяца, тем более работать «в вакууме» ему никто не даст. Однако напомним, что после прихода Олега Георгиевича на тренерский мостик москвичи выиграли три матча подряд и вернулись в золотую гонку. Против Кононова работает то обстоятельство, что он хуже всех тренеров из первой пятерки турнирной таблицы знает свою команду. На сборах были заложены определенные идеи, но прошло слишком мало времени, чтобы рассчитывать на стабильный рисунок игры «Спартака», не говоря о стабильности результатов.

Прогноз «Соккер.ру»

Думаю, весной у «Спартака» будут взлеты и падения, а в конечном итоге он останется при своем месте. Если «красно-белые» с кем-то и поменяются строчками, то с «Локомотивом», который дышит в спину. Финиш в тройке призеров будет уже хорошим итогом сезона, а вот борьба за «золото», на которое есть все формальные шансы, выглядит утопией. У «Спартака» слишком много нерешенных вопросов – как футбольных, так и «бытовых», чтобы с таким ворохом проблем претендовать на самое высокое место. Да и кому нужно чемпионство в этом году? Внушительная часть фанатов уже отвернулись от клуба, и у них есть на то причины. От «Спартака» никто и ничего не ждет. Хотя, иногда именно это становится преимуществом.