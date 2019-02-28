Медведев готовится к дуэли с Дзюбой

28 февраля 2019, 18:29

Новый президент «Зенита» Александр Медведев начал подготовку перед дуэлью с нападающим команды Артемом Дзюбой. Ранее он поспорил с форвардом, что из 10 пенальти забьет ему больше, чем тот забьет ему из пяти.