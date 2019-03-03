Трахтенберг покинул пост директора «Спартака» по связям с общественностью

03 марта 2019, 19:21

Пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг перед матчем с «Краснодаром» сообщил, что покидает свой пост.

Трахтенберг принял такое решение из-за скандальной публикации на официальном сайте клуба с критикой болельщиков «красно-белых».