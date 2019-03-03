Трахтенберг покинул пост директора «Спартака» по связям с общественностью

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Трахтенберг покинул пост директора «Спартака» по связям с общественностью

03 марта 2019, 19:21

Пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг перед матчем с «Краснодаром» сообщил, что покидает свой пост.

Трахтенберг принял такое решение из-за скандальной публикации на официальном сайте клуба с критикой болельщиков «красно-белых».

Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой «Пресса о „Спартаке“» мы публикуем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, было опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью. Я дал понять это руководству.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноТрахтенберг покинул «Спартак»
Вчера, 13:35 Комментарии25
ОфициальноЭскриба сменил Кардосо у руля «Сельты»
03 марта Комментарии3
ОфициальноСтаршим тренером «Ахмата» назначен Дюрей
02 марта Комментарии3
Официально«Фулхэм» уволил Раньери
28 февраля Комментарии19
Гюнеш летом возглавит сборную Турции
28 февраля Комментарии0
ОфициальноИгорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива»
27 февраля ФотоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
вчера в 05:26
А я поддержу Трахтенберга! Он всё правильно сказал про болельщиков Спвртака и назвал их своими настоящими именами!
Да, на него сейчас надавили и последствия мы видим.
Обращаться к своим по свински, это давняя традиция.
cska plus
cska plus
   12 / 887
03 марта в 22:01
Во всех кабинетах хрюшатника идёт грызня.
RIR68
RIR68 ответил ermak6848
   183 / 887
03 марта в 21:58
пусть с Уткиным связку сделают
уже и гимн новый есть у Биртмана с Васей. осталось заменить человек на спартак!!!
spartak kursk
spartak kursk
   245 / 887
03 марта в 21:47
Правильное и своевременно решение.Ибо связь с общественностью стала совсем никуда не годной....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   54 / 887
03 марта в 21:18
Может оно и к лучшему.
Много в последнее время грязи лилось из нашего дома.
Его вина есть.
makkie
makkie
   23 / 887
03 марта в 21:09
Какой-то подставой попахивает, если честно.
Но объективно Трахтенбергу давно уже пора на покой, а Спартаку свежие идея в медиа-пространстве.
Уныленькие отчеты, нет изюминки как у Зенита, например.

Должны улучшить контент!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
03 марта в 20:30
Была хоть одна неделя ,за долгие годы правления Федуна, без увольнений кого либо...))))

Хобби чтоль у босса такое...))
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
03 марта в 20:15
пусть с Уткиным связку сделают
ABir
ABir
   237 / 887
03 марта в 20:08
Не доглядел, но поступок мужественный
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
03 марта в 19:59
"Перетрахал" всю публику и общественность, и к Жирику в ЛДПР.
Caniggia
Caniggia
   243 / 887
03 марта в 19:56
Поторопился.
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
03 марта в 19:54
Этот найдет теплое местечко.
Брулин
Брулин
   95 / 887
03 марта в 19:52
Событие хорошее, но рано радуемся.

Федун и его администрация ничерта не смыслят в подборе людей.
yk2ru
yk2ru
   482 / 887
03 марта в 19:45
Будет тарахтеть в Зените иль в ЦСКА, такие куда-нибудь к деньжатам да присасываются.
нормальный
нормальный
   458 / 887
03 марта в 19:38
Спартак изнасиловал Трахтенберга поэтому он ушел!
Некошерная свинья
Некошерная свинья
03 марта в 19:34
Очень хорошая новость, как же надоело терпеть этот позор. Пархатому долгих лет жизни, но вдали от команды.
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
03 марта в 19:31
СаунаТехПоддерка закончилась видать..
ДСА
ДСА
   143 / 887
03 марта в 19:28
Трахтибидог ушел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100