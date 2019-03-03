Трахтенберг покинул пост директора «Спартака» по связям с общественностью

Пресс-атташе «Спартака» и директор по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг перед матчем с «Краснодаром» сообщил, что покидает свой пост.
Трахтенберг принял такое решение из-за скандальной публикации на официальном сайте клуба с критикой болельщиков «красно-белых».
Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой «Пресса о „Спартаке“» мы публикуем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, было опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью. Я дал понять это руководству.
Да, на него сейчас надавили и последствия мы видим.
Обращаться к своим по свински, это давняя традиция.
Да, на него сейчас надавили и последствия мы видим.
Обращаться к своим по свински, это давняя традиция.
Много в последнее время грязи лилось из нашего дома.
Его вина есть.
Много в последнее время грязи лилось из нашего дома.
Его вина есть.
Но объективно Трахтенбергу давно уже пора на покой, а Спартаку свежие идея в медиа-пространстве.
Уныленькие отчеты, нет изюминки как у Зенита, например.
Должны улучшить контент!
Но объективно Трахтенбергу давно уже пора на покой, а Спартаку свежие идея в медиа-пространстве.
Уныленькие отчеты, нет изюминки как у Зенита, например.
Должны улучшить контент!
Хобби чтоль у босса такое...))
Хобби чтоль у босса такое...))
Федун и его администрация ничерта не смыслят в подборе людей.
Федун и его администрация ничерта не смыслят в подборе людей.