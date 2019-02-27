Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб покинул коммерческий директор Игорь Смирнов.

Сегодня последний день работы в «Локомотиве» моего друга и соратника Игоря Смирнова. Работать вместе с таким профессионалом - это огромное удовольствие и большая удача!

Его энтузиазм, его амбициозность, тщательное отношение к деталям и фантастическая работоспособность - всё это придало развитию клуба фантастический драйв. Пользуясь сегодняшним поводом, хочу пожелать Игорю на его новом месте работы успехов, удачи и больших свершений!