Гюнеш летом возглавит сборную Турции

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш с лета возглавит сборную Турции. Текущий сезон 66-летний специалист доработает в клубе, который занимает на данный момент 3-е место в чемпионате страны.
На этом посту Гюнеш сменит Мирчу Луческу, который недавно был уволен. Контракт Гюнеша рассчитан на 4 года.
Это уже второй приход специалиста на должность наставника сборной Турции. Гюнеш работал с командой в период с 2000-го по 2004-й. При нем турки заняли третье место на ЧМ-2002 и на Кубке Конфедераций-2003.