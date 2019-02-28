Гюнеш летом возглавит сборную Турции

28 февраля 2019, 15:15

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш с лета возглавит сборную Турции. Текущий сезон 66-летний специалист доработает в клубе, который занимает на данный момент 3-е место в чемпионате страны.

На этом посту Гюнеш сменит Мирчу Луческу, который недавно был уволен. Контракт Гюнеша рассчитан на 4 года.