Агент: «Фанаты „Реала“ безобразно ведут себя по отношению к Бэйлу»

Агент Гарета Бэйла заявил, что фанаты «Реала» неуважительно относятся к футболисту.

Нынешнее поколение фанатов «Реала» будет долгие годы говорить о голах Гарета. Честно говоря, им должно быть стыдно за себя. Гарет заслуживает величайшего уважения. То, как фанаты «Реала» сейчас относятся к Бэйлу, - это позор.