Агент: «Фанаты „Реала“ безобразно ведут себя по отношению к Бэйлу»

Агент Гарета Бэйла заявил, что фанаты «Реала» неуважительно относятся к футболисту.
Нынешнее поколение фанатов «Реала» будет долгие годы говорить о голах Гарета. Честно говоря, им должно быть стыдно за себя. Гарет заслуживает величайшего уважения. То, как фанаты «Реала» сейчас относятся к Бэйлу, - это позор.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует летом расстаться с Бэйлом.
не разделяешь горечь поражений.
Про этот грепанный испанский язык ваще не говорим,за 5лет можно было и выучить как здороваться с одноклубниками.
Че несёт этот лосось?
не разделяешь горечь поражений.
Про этот грепанный испанский язык ваще не говорим,за 5лет можно было и выучить как здороваться с одноклубниками.
Че несёт этот лосось?
От него многого ожидали, но он из за травм так и смог раскрыться полностью. Но и это еще не все, в последнее время вообще странно себя ведет, то голы с командой не празднует, то еще что то. Походу просится на выход парень, решать Пересу что с ним делать дальше.
От него многого ожидали, но он из за травм так и смог раскрыться полностью. Но и это еще не все, в последнее время вообще странно себя ведет, то голы с командой не празднует, то еще что то. Походу просится на выход парень, решать Пересу что с ним делать дальше.