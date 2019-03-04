Кассано: «Всю эту ситуацию вокруг Икарди создала его жена»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано прошелся по жене и агенту нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванде Наре.

Икарди был лишен капитанской повязки в «Интере», после чего он отказался выходить на поле в матче Лиги Европы с «Рапидом».

Ванда Нара создала эту ситуацию. Она навлекла проблемы и оставила выжженную землю вокруг Икарди. Давайте скажем прямо, Ванда слишком много говорит и слишком активно ведет себя в социальных сетях.

Если «Интер» забрал у него капитанскую повязку, на то была причина. Аузилио, Маротта, Спаллетти и Чжан не сумасшедшие.

Я разыгрывал такие театральные сценки, когда мне был 21 год. Если Икарди не вернется на поле, он уйдет. Из этой ситуации не будет возврата назад.

Спаллетти сделал меня капитаном в «Роме» в 20 лет, я был вице-капитаном после Тотти, но потом Лучано сказал мне, что лишает меня полномочий, потому что я подавал плохой пример. И он был прав. Если он сделал это с Икарди, на то были причины.