Пьянич: «Уважаю решение арбитров»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своем удалении в матче против «Наполи».
Сначала у меня была эйфория от гола, потом чувство вины, а дальше – празднование важной победы. Я приношу всем извинения и уважаю решение арбитров.
После этой победы отрыв туринцев от «Наполи» составил 16 пунктов.
Только мы продолжаем участвовать в ЛЕ, а вы будете лапу сосать и хвастать победой в чемпионате сапога.
Только мы продолжаем участвовать в ЛЕ, а вы будете лапу сосать и хвастать победой в чемпионате сапога.