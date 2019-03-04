Пьянич: «Уважаю решение арбитров»

вчера, 12:11

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своем удалении в матче против «Наполи».

Сначала у меня была эйфория от гола, потом чувство вины, а дальше – празднование важной победы. Я приношу всем извинения и уважаю решение арбитров.

После этой победы отрыв туринцев от «Наполи» составил 16 пунктов.