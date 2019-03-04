Пеле рассчитывает, что «Ливерпуль» станет чемпионом

вчера, 19:56

Легендарный бразилец Пеле поздравил с днем рождения известного футболиста и тренера Кенни Далглиша, а также выразил надежду, что «Ливерпуль» сможет стать чемпионом.

С днем рождения, герой «Ливерпуля», Кенни Далглиш. Я с начала сезона болел за «Ливерпуль». Надеюсь, что они смогут стать чемпионами.