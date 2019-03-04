Пеле рассчитывает, что «Ливерпуль» станет чемпионом

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Пеле рассчитывает, что «Ливерпуль» станет чемпионом

вчера, 19:56

Легендарный бразилец Пеле поздравил с днем рождения известного футболиста и тренера Кенни Далглиша, а также выразил надежду, что «Ливерпуль» сможет стать чемпионом.

С днем рождения, герой «Ливерпуля», Кенни Далглиш. Я с начала сезона болел за «Ливерпуль». Надеюсь, что они смогут стать чемпионами.

Напомним, что по итогам минувшего тура АПЛ «Ливерпуль» уступил лидерство «Манчестер Сити».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   780 / 887
сегодня в 05:11
Надо поднапрячся
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Виталик ManUtd Rus
   370 / 887
вчера в 23:55
С того момента, как Клопп возглавил “Ливерпуль” : - Луи ван Гал выиграл Кубок Англии с «МЮ» и покинул клуб; - Луис Энрике выиграл требл с «Барселоной» и покинул клуб; - Зидан возглавил «Реал», взял три ЛЧ подряд и покинул клуб, напоследок обыграв в финале «Ливерпуль»; - Раньери возглавил «Лестер», в первом же сезоне выиграл чемпионат, был уволен, и в этом сезоне снова вернулся в АПЛ; - Конте был назначен в «Челси», взял чемпионат и Кубок Англии, и покинул клуб; - Гвардиола выиграл Бундеслигу, перешёл в «Сити», выиграл чемпионат и Кубок Лиги; - Эмери выиграл третью ЛЕ подряд с Севильей,успел перейти в ПСЖ - выиграл там пачку трофеев и возглавил Арсенал; - Венгер выиграл Кубок Англии и ушёл; - Моуриньо был назначен в «Юнайтед», взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии и был уволен. Клопп же все это время занят обнимашками с игроками и прыжками в тренерской зоне
Правильно Пеп успел выиграть требл и АПЛ с момента когда МЮ в последний раз выигрывал АПЛ, а еще в 88 фанаты МЮ хотели выгнать Фергюсона, когда он не мог 3 года выиграть трофей, жаль, что не выгнали, сидели бы сейчас с 7 чемпионскими титулами и одним КЧ, и не выпендривались.
Garrincha58
Garrincha58
   488 / 887
вчера в 22:53
Пеле следит за АПЛ??? мало верится
y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил Виталик ManUtd Rus
   849 / 887
вчера в 22:23
С того момента, как Клопп возглавил “Ливерпуль” : - Луи ван Гал выиграл Кубок Англии с «МЮ» и покинул клуб; - Луис Энрике выиграл требл с «Барселоной» и покинул клуб; - Зидан возглавил «Реал», взял три ЛЧ подряд и покинул клуб, напоследок обыграв в финале «Ливерпуль»; - Раньери возглавил «Лестер», в первом же сезоне выиграл чемпионат, был уволен, и в этом сезоне снова вернулся в АПЛ; - Конте был назначен в «Челси», взял чемпионат и Кубок Англии, и покинул клуб; - Гвардиола выиграл Бундеслигу, перешёл в «Сити», выиграл чемпионат и Кубок Лиги; - Эмери выиграл третью ЛЕ подряд с Севильей,успел перейти в ПСЖ - выиграл там пачку трофеев и возглавил Арсенал; - Венгер выиграл Кубок Англии и ушёл; - Моуриньо был назначен в «Юнайтед», взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии и был уволен. Клопп же все это время занят обнимашками с игроками и прыжками в тренерской зоне
Злят меня такие посты. И такие тренеры, как Моур и Пепка, которые титулами меряются. Пусть выиграют, что-то из Тоттенхэмом или Лацио или Шальке например. Наглядный пример, Анчеллотти - который сдулся в Наполи.
y6uBaHTo
y6uBaHTo
   849 / 887
вчера в 22:19
Если честно, мировому сообществу надоели уже все эти шейхи, китайцы, Ювентусы, Барсы и Реалы. Хочется разнообразия, сказки, а-ля Лестера. Да и простым болельщикам тоже. По-этому я всегда поддерживаю всех людей, которые болеют за Атлетико, Ливерпуль, Тоттенхэм и т.д. Все будет хорошо, мир изменится)))
Colchoneros
Colchoneros
   86 / 887
вчера в 22:12
Удачи Ливерпулю в борьбе за титул чемпиона Англии!
Byvaliy
Byvaliy
   64 / 887
вчера в 22:06
Трудно будет стать.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   57 / 887
вчера в 21:59
Лучший в истории за нас) Давай Клоппыч, не расстраивай короля₽
Скорее ставка горит)
obana777
obana777
   338 / 887
вчера в 21:57
Конечно "Ливерпуль" станет чемпионом. Когда-нибудь. С такой игрой, как они стали играть - никогда!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   67 / 887
вчера в 21:46
Мситибарса станет чемпионом АПЛ.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   114 / 887
вчера в 21:27
С того момента, как Клопп возглавил “Ливерпуль” :

- Луи ван Гал выиграл Кубок Англии с «МЮ» и покинул клуб;

- Луис Энрике выиграл требл с «Барселоной» и покинул клуб;

- Зидан возглавил «Реал», взял три ЛЧ подряд и покинул клуб, напоследок обыграв в финале «Ливерпуль»;

- Раньери возглавил «Лестер», в первом же сезоне выиграл чемпионат, был уволен, и в этом сезоне снова вернулся в АПЛ;

- Конте был назначен в «Челси», взял чемпионат и Кубок Англии, и покинул клуб;

- Гвардиола выиграл Бундеслигу, перешёл в «Сити», выиграл чемпионат и Кубок Лиги;

- Эмери выиграл третью ЛЕ подряд с Севильей,успел перейти в ПСЖ - выиграл там пачку трофеев и возглавил Арсенал;

- Венгер выиграл Кубок Англии и ушёл;

- Моуриньо был назначен в «Юнайтед», взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии и был уволен.

Клопп же все это время занят обнимашками с игроками и прыжками в тренерской зоне
КЭТиК
КЭТиК
   249 / 887
вчера в 21:07
А Пеле не всё равно?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   106 / 887
вчера в 20:53
Легенду Селтика с ДР!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   160 / 887
вчера в 20:50
Лучший в истории за нас) Давай Клоппыч, не расстраивай короля₽
beefs
beefs
   116 / 887
вчера в 20:50
это вряд ли
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 20:39
Пеле предпологает а Пепе распологает.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   177 / 887
вчера в 20:30
Не станет он чемпионом.))) Ливерпуль останется без трофеев).
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
вчера в 20:24
Мне так пофигу!
Groove000
Groove000
   274 / 887
вчера в 20:22
ставку сделал что ли)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   263 / 887
вчера в 20:02
Пора деду начинать глорить за шитик. Аха-ха)
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