Пеле рассчитывает, что «Ливерпуль» станет чемпионом

Легендарный бразилец Пеле поздравил с днем рождения известного футболиста и тренера Кенни Далглиша, а также выразил надежду, что «Ливерпуль» сможет стать чемпионом.
С днем рождения, герой «Ливерпуля», Кенни Далглиш. Я с начала сезона болел за «Ливерпуль». Надеюсь, что они смогут стать чемпионами.
Напомним, что по итогам минувшего тура АПЛ «Ливерпуль» уступил лидерство «Манчестер Сити».
- Луи ван Гал выиграл Кубок Англии с «МЮ» и покинул клуб;
- Луис Энрике выиграл требл с «Барселоной» и покинул клуб;
- Зидан возглавил «Реал», взял три ЛЧ подряд и покинул клуб, напоследок обыграв в финале «Ливерпуль»;
- Раньери возглавил «Лестер», в первом же сезоне выиграл чемпионат, был уволен, и в этом сезоне снова вернулся в АПЛ;
- Конте был назначен в «Челси», взял чемпионат и Кубок Англии, и покинул клуб;
- Гвардиола выиграл Бундеслигу, перешёл в «Сити», выиграл чемпионат и Кубок Лиги;
- Эмери выиграл третью ЛЕ подряд с Севильей,успел перейти в ПСЖ - выиграл там пачку трофеев и возглавил Арсенал;
- Венгер выиграл Кубок Англии и ушёл;
- Моуриньо был назначен в «Юнайтед», взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии и был уволен.
Клопп же все это время занят обнимашками с игроками и прыжками в тренерской зоне
- Луи ван Гал выиграл Кубок Англии с «МЮ» и покинул клуб;
- Луис Энрике выиграл требл с «Барселоной» и покинул клуб;
- Зидан возглавил «Реал», взял три ЛЧ подряд и покинул клуб, напоследок обыграв в финале «Ливерпуль»;
- Раньери возглавил «Лестер», в первом же сезоне выиграл чемпионат, был уволен, и в этом сезоне снова вернулся в АПЛ;
- Конте был назначен в «Челси», взял чемпионат и Кубок Англии, и покинул клуб;
- Гвардиола выиграл Бундеслигу, перешёл в «Сити», выиграл чемпионат и Кубок Лиги;
- Эмери выиграл третью ЛЕ подряд с Севильей,успел перейти в ПСЖ - выиграл там пачку трофеев и возглавил Арсенал;
- Венгер выиграл Кубок Англии и ушёл;
- Моуриньо был назначен в «Юнайтед», взял Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии и был уволен.
Клопп же все это время занят обнимашками с игроками и прыжками в тренерской зоне