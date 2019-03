Объявлен лучший игрок «Баварии» в феврале

Болельщики признали полузащитника Хави Мартинеса лучшим игроком «Баварии» по итогам февраля. Испанец набрал 58,3% голосов.

На втором месте оказался нападающий Кингсли Коман (13,1%). На третьей позиции - хавбек Серж Гнабри (11,3%)

The votes have been counted... 🥁



Javi MACHINEZ is your February Player of the Month! 👏💥#MiaSanMia @Javi8martinez pic.twitter.com/w1nV8g6ZRc