Зинченко претендует на звание лучшего игрока «Манчестер Сити» в феврале

Экс-полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко удалось доказать свою значимость для «Манчестер Сити». Украинский игрок не всегда входил в планы Хосепа Гвардиолы, но выдал яркий месяц и теперь претендует на звание лучшего игрока команды в феврале.

Хавбек поучаствовал в разгроме «Челси» в АПЛ , отдав две голевые передачи, а затем помог «горожанам» выиграть Кубок Лиги в матче с той же лондонской командой.

Также лучшими в этом месяце были признаны нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!



🔵 @Azinchenko17

⚽️ @aguerosergiokun

🔵 @sterling7



VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA