Зинченко претендует на звание лучшего игрока «Манчестер Сити» в феврале

Экс-полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко удалось доказать свою значимость для «Манчестер Сити». Украинский игрок не всегда входил в планы Хосепа Гвардиолы, но выдал яркий месяц и теперь претендует на звание лучшего игрока команды в феврале.
Хавбек поучаствовал в разгроме «Челси» в АПЛ, отдав две голевые передачи, а затем помог «горожанам» выиграть Кубок Лиги в матче с той же лондонской командой.
Также лучшими в этом месяце были признаны нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.
Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!— Manchester City (@ManCity) 1 марта 2019 г.
🔵 @Azinchenko17
⚽️ @aguerosergiokun
🔵 @sterling7
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Зинченко сыграл хорошо, активно, был предельно нагружен, ошибся всего раз.
Справился. Он прогрессирует, видит поле, чувствует командную игру перспективный футболист.
Зинченко сыграл хорошо, активно, был предельно нагружен, ошибся всего раз.
Справился. Он прогрессирует, видит поле, чувствует командную игру перспективный футболист.
потому как есть в ман сити таланты покруче!
потому как есть в ман сити таланты покруче!
А ещё недавно, только ленивый, не лил на него помои и колкости...
А ещё недавно, только ленивый, не лил на него помои и колкости...