Зинченко претендует на звание лучшего игрока «Манчестер Сити» в феврале

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 71’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 74’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 30’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Зинченко претендует на звание лучшего игрока «Манчестер Сити» в феврале

01 марта 2019, 14:40

Экс-полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко удалось доказать свою значимость для «Манчестер Сити». Украинский игрок не всегда входил в планы Хосепа Гвардиолы, но выдал яркий месяц и теперь претендует на звание лучшего игрока команды в феврале.

Хавбек поучаствовал в разгроме «Челси» в АПЛ, отдав две голевые передачи, а затем помог «горожанам» выиграть Кубок Лиги в матче с той же лондонской командой.

Также лучшими в этом месяце были признаны нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

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Все комментарии
Aptyp1k
Aptyp1k
   811 / 882
02 марта в 08:28
Зина красавец. Видно что ему по кайфу играть в Англии. Просто крут
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил alexando1974
   186 / 882
01 марта в 23:03
В спорте,как и в жизни,не талант решает к счастью....
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   293 / 882
01 марта в 22:28
Что он сделал?
Ravshan878
Ravshan878
   30 / 882
01 марта в 21:46
Как не заметить талантливый игрока как Зинченко . Когда он выступал за УФУ. Не зря за СИТИ топить. Лисы знает своего дела. Удачи ЗИНЧЕНКО.
janka bulka
janka bulka
   717 / 882
01 марта в 21:37
Скован боязнью допустить ошибку, но за предоставленный шанс вцепился зубами - мужик!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил alexando1974
   738 / 882
01 марта в 20:44
талант виден неспорю! но увы будет играть редкие матчи и неболее того(( потому как есть в ман сити таланты покруче!
Эти таланты почему-то в последних матчах сидят на лавке, а Зина играет в основе
Hypnoz
Hypnoz
   359 / 882
01 марта в 20:35
Ничего, скоро Дзюба подтянется. То ли ещё будет !
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 882
01 марта в 20:20
Молодец!
Николай 86
Николай 86
   288 / 882
01 марта в 19:59
Уфа - кузница кадров для АПЛ )
fanilich
fanilich
   443 / 882
01 марта в 19:22
Зинченко растет как футболист и думается еще прибавит
Roman73
Roman73
   314 / 882
01 марта в 18:46
В двух матчах против Челси
Зинченко сыграл хорошо, активно, был предельно нагружен, ошибся всего раз.
Справился. Он прогрессирует, видит поле, чувствует командную игру перспективный футболист.
Василий 50
Василий 50
   369 / 882
01 марта в 18:14
Он не был лучшим.
makkie
makkie ответил sihafazatron
   22 / 882
01 марта в 17:22
Щас не модно брать автографы, все делают селфи с футболистами)
Ну почему, живы еще былые традиции... атрибутику с автографами потом на Ebay толкают за приличные суммы :)
alexando1974
alexando1974 ответил Евгений Макрушин
   560 / 882
01 марта в 17:20
Это для таких как Вы он не выделялся,а для тех кто в футболе что-то понимает,сразу был виден его талант
талант виден неспорю! но увы будет играть редкие матчи и неболее того((
потому как есть в ман сити таланты покруче!
alexando1974
alexando1974
   560 / 882
01 марта в 17:19
выдал 2 голевые передачи помог и сразу лучший)))))) БРЕД! а что он до этого делал)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
   3 / 882
01 марта в 17:18
лучший Арбисалага
drug01
drug01
   115 / 882
01 марта в 17:14
Если заслужил то молодец!
particular
particular
   8 / 882
01 марта в 17:10
Растёт парень, играет больше, становится заметен...
А ещё недавно, только ленивый, не лил на него помои и колкости...
КЭТиК
КЭТиК
   240 / 882
01 марта в 16:29
Это для того что бы выгодно его продать.
mtv191991
mtv191991 ответил beefs
   515 / 882
01 марта в 16:03
Видимо просто кто то не смотрел матчи Уфы. Даже магистр Бубнов был в шоке от его игры.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил beefs
   186 / 882
01 марта в 15:57
Это для таких как Вы он не выделялся,а для тех кто в футболе что-то понимает,сразу был виден его талант
4RT
4RT
   327 / 882
01 марта в 15:57
Молодец хохол)
beefs
beefs
   117 / 882
01 марта в 15:47
Молодец, парень, играл у нас ничем не выделялся...
STVA 1
STVA 1
   98 / 882
01 марта в 15:17
Агуэро лучший , но и Зинченко не плох..
sihafazatron
sihafazatron ответил makkie
   114 / 882
01 марта в 15:11
Ну и роспись у Агуэро - выматывает наверное автографы раздавать :)))
Щас не модно брать автографы, все делают селфи с футболистами)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   83 / 882
01 марта в 15:09
А про левую пеньку Агуэро молчат?
allemz
allemz ответил sihafazatron
   59 / 882
01 марта в 15:08
Агуэро лучший и в мс, и во всей апл в феврале
Согласен с тобой, но я бы вручил именно Зине для поднятия боевого духа и уровня мотивации. Он показал характер, отказался от аренд, выиграл конкуренцию у кривоногого Делфа и Данило, думаю, парень заслужил. Он прогрессирует - факт.
makkie
makkie
   22 / 882
01 марта в 15:05
Ну и роспись у Агуэро - выматывает наверное автографы раздавать :)))
Zimka
Zimka
   373 / 882
01 марта в 15:05
Я видел его игру в кубковом матче с Челси и мне не очень понравилось если честно сказать, многовато необязательных фолов (особенно Педро доставалось) при том что прессинг был не очень сильный, понятно что это не его родная позиция но вытеснить Де Брюйне сейчас нереально.
311
311
   56 / 882
01 марта в 15:03
Агуэро, тут без вариантов!)
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