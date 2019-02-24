Россия выиграла Кубок Легенд

24 февраля 2019, 17:27

Сборная России разгромила команду Германии в финале Кубка Легенд со счетом 13:4. По три мяча забили Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, дубли на счету Андрея Каряки и Егора Титова, еще по мячу в актив записали Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.

Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка Легенд.

Кубок Легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года. В турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.