Сборная России разгромила команду Германии в финале Кубка Легенд со счетом 13:4. По три мяча забили Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, дубли на счету Андрея Каряки и Егора Титова, еще по мячу в актив записали Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.
Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка Легенд.
Кубок Легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года. В турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1104156
призеры международных турниров сливают Росии год за годом. Кто вообще это смотрит?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1104156
призеры международных турниров сливают Росии год за годом. Кто вообще это смотрит?