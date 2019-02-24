Россия выиграла Кубок Легенд

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 15’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 29’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 4’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 12’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 16’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 43’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 57’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 14’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 16’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 14’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 60’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 30’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Россия выиграла Кубок Легенд

24 февраля 2019, 17:27

Сборная России разгромила команду Германии в финале Кубка Легенд со счетом 13:4. По три мяча забили Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, дубли на счету Андрея Каряки и Егора Титова, еще по мячу в актив записали Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.

Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка Легенд. 

Кубок Легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года. В турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.

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Кубок Легенд 2019  Титулы и награды
Источник: Championat.comРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   228 / 887
25 февраля в 17:57
Их " звездам" лет по 5-7 бы сбросить, а нашим - добавить. Было бы более-менее ровно. Кстати, уже спрашивал, но все молчат, не знают , очевидно , кто назначил всех этих уважаемых людей " звездами" ?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Ministri Krasnodar
   2 / 887
25 февраля в 05:59
Кому-то наверное нравится смотреть поддавки!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   125 / 887
25 февраля в 01:18
Лучше бы что-то существенное выиграли.
barca200885
barca200885
24 февраля в 22:46
Уж если кубок легенд, то хотелось бы посмотреть, чтобы за сб.Португалию играли Руи Кошта, Фигу, Дэку, за сб.Германии Заммер, Клинсманн, Эффенберг, Маттеус, Кан или Кепке, за сб. Нидерландов Клюйверт, братья де Буры, Овермарс, Бергкамп, Зеедорф, Давидс, за Испанию Рауль, Йерро, Субисаретта, Сальгадо, Эльгеро, Гвардиола, вот где легенды-то настоящие. А большая часть из тех "легенд", что на Кубок приезжает, я впервые на Кубке и услышал. Вообще, идея неплохая. Вот бы какой-нибудь спонсор нашелся и провел бы международный турнир среди сборных-ветеранов, аналогичный Кубку Легенд, и чтобы Бразилия, Аргентина, Италия, Англия, Испания, Голландия, Франция, Германия. Все по серьезному как в 90-х. Мог бы крутой турнир получиться. Эххх. Мечты-мечты...
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   179 / 887
24 февраля в 22:18
Титову даже бромантан не помеха. Крепкий парень!
Зачем крепкому парню бромантан?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 300liteyniy100
   30 / 887
24 февраля в 21:45
По числу воспитанников в основе клуба ЦСКА вне конкуренции. Сейчас 6 воспитанников основе. По достижениям в 21 веке при ограниченном бюджете ЦСКА тоже равных нет. Зенит велик по размеру денежного мешка, Спартак велик по численности хряков по стране. Вот и все.
Prazdnik
Prazdnik
24 февраля в 21:03
Интересно посмотреть на бывших проф футболистов. С командой звезд было сложнее
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
24 февраля в 20:15
даже подозрительно
Gessenschaft
Gessenschaft
   488 / 887
24 февраля в 20:09
ЗА ДОЙЧЛАНД, ПОХОДУ, ЕЩЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕРМАХТА ИГРАЛИ?
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   716 / 887
24 февраля в 20:08
Кто вообще это смотрит...
d_fincher
d_fincher
   394 / 887
24 февраля в 20:03
Приятно читать эти фамилии. Куда приятнее Смолова, Дзюбы и Кокорина. Мельчает наш футбол.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   560 / 887
24 февраля в 19:43
Дурацкое шоу, ходил раз. Легенды пупсиков против престарелых ноунеймов с запада.
ЮЗИК
ЮЗИК
   324 / 887
24 февраля в 19:40
Хоть здесь чемпионы
сканер
сканер
   170 / 887
24 февраля в 19:33
С победой!
beefs
beefs
   116 / 887
24 февраля в 19:31
Давай ветераны, покажите молодежи как нужно играть
Гус Пойет
Гус Пойет
   249 / 887
24 февраля в 19:06
Во время карьеры бы так играли
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   407 / 887
24 февраля в 19:01
России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1104156
призеры международных турниров сливают Росии год за годом. Кто вообще это смотрит?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Павлоградский маньяк
   30 / 887
24 февраля в 19:00
Будут Дырофей, Голловин, Игнашевич и тд, начнут проигрывать. Они даже с Латвией, Словенией, Азербайджаном, Словакией, Ирландией, Кореей, Алжиром, Мексикой, Уругваем не могли.
Как тебя жаба душит и не отпускает! Разумеется где твоему клубишке до великого ЦСКА ( В мире нет еще пока команды лучше ЦСКА!!!!)
time out
time out
   27 / 887
24 февраля в 19:00
Россия в очередной раз выиграла кубок, молодцы! Но почему-то стыдно за лазурных. Причем всегда!
Верг
Верг
   344 / 887
24 февраля в 18:55
Они скорее всего круглый год тренируются ради этих пары матчей + химия, на допинг же не проверяют, а против них выпускаются совсем уже пенсионеры, кафу там наверное самый молодой из приглашенных
1 команда
1 команда
   68 / 887
24 февраля в 18:54
Свиные, в основном, только такие призы и берут, юбилейные или памятные.
Ник Уволен
Ник Уволен
   80 / 887
24 февраля в 18:50
В товарняках только и могут выигрывать.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
24 февраля в 18:37
бромотановые легенды млять
loko7
loko7
   774 / 887
24 февраля в 18:34
Может быть наши футболисты рано заканчивают карьеру.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   30 / 887
24 февраля в 18:33
По всему видно, что наши пенсионеры лучше сохранились, потому что в молодости не так напрягались.
Титову даже бромантан не помеха. Крепкий парень!
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил time out
   131 / 887
24 февраля в 18:31
Будут Дырофей, Голловин, Игнашевич и тд, начнут проигрывать. Они даже с Латвией, Словенией, Азербайджаном, Словакией, Ирландией, Кореей, Алжиром, Мексикой, Уругваем не могли.
drug01
drug01
   115 / 887
24 февраля в 18:25
Молодцы держат марку!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Apsny
   3 / 887
24 февраля в 18:24
там даже Месси не может ...
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
24 февраля в 18:14
Просто красавцы! Не стареют душой и телом наши ветераны) Рад персонально за Женю Алдонина!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
24 февраля в 18:08
Не впервой нашим ветеранам всех нахлобучивать...
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