Черчесов получил «Серебряную лань» в номинации «Лучший тренер года»

27 февраля 2019, 14:09

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил статуэтку «Серебряная лань» за победу в номинации «Лучший тренер года» по опросу спортивных журналистов России.

Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще.

Напомним, что сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

В прошлом году в этой номинации победил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.