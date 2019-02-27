Черчесов получил «Серебряную лань» в номинации «Лучший тренер года»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил статуэтку «Серебряная лань» за победу в номинации «Лучший тренер года» по опросу спортивных журналистов России.
Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще.
Напомним, что сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).
В прошлом году в этой номинации победил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Спасибо Саламычу,за действительно неожиданно-приятные воспоминания о нашей сборной на ЧМ 2018.....
Я думаю заслужил....
Дальнейших успехов в работе !!!!!!!
Спасибо Саламычу,за действительно неожиданно-приятные воспоминания о нашей сборной на ЧМ 2018.....
Я думаю заслужил....
Дальнейших успехов в работе !!!!!!!