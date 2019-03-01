«Наконец-то я выиграл трофей!» - Почеттино пошутил на вручении награды

Состоялось традиционное ежегодное мероприятие London Football Awards, на котором вручались награды лучшим футболисту и тренеру Лондона.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино был признан лучшим наставником, а корейский нападающий «шпор» Хын-Мин Сон - лучшим игроком. Почеттино поделился впечатлениями.

Как шутили некоторые люди, наконец-то я выиграл трофей!

Конечно, для меня это большая честь. Как и всегда, эта награда многое значит для всех нас.