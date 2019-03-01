«Наконец-то я выиграл трофей!» - Почеттино пошутил на вручении награды

Состоялось традиционное ежегодное мероприятие London Football Awards, на котором вручались награды лучшим футболисту и тренеру Лондона.
Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино был признан лучшим наставником, а корейский нападающий «шпор» Хын-Мин Сон - лучшим игроком. Почеттино поделился впечатлениями.
Как шутили некоторые люди, наконец-то я выиграл трофей!
Конечно, для меня это большая честь. Как и всегда, эта награда многое значит для всех нас.
В прошлом году лучшим футболистом Лондона был признан Харри Кейн.
Если это все о чем мечтал Почет получив сранный утешительный приз всей его карьеры тренера, а не завоевав ни одного трофея для клуба, даже сранного кубка лиги, которые в эпоху АПЛ выигрывал со шпорами, даже стыдно сказать канонир Джордж Грэм, и испанский физрук Хуанде Рамос, то о большем можно и не мечтать никому.
И это цацку ему дали только потому что Сарри, Эмери, Пеллегрини, Ходжсон, и Раньери находятся просто ниже их, а не его какие-то гениальные тренерские способности, и если бы ни Кейн, Алли, Эриксен и Сон то об тренере Почеттино вообще бы никто бы и не слышал бы.
PS Почеттино в роли тренера "И полным вном в АПЛ не был, и трофея на завоевал, прямо как и Тоттенхэм". мне кажется нашли друг друга. Идеальный середняк, для середняка.
Можешь после таких заслуг валить в Реал и брать кабинетные трофеи.
Если это все о чем мечтал Почет получив сранный утешительный приз всей его карьеры тренера, а не завоевав ни одного трофея для клуба, даже сранного кубка лиги, которые в эпоху АПЛ выигрывал со шпорами, даже стыдно сказать канонир Джордж Грэм, и испанский физрук Хуанде Рамос, то о большем можно и не мечтать никому.
И это цацку ему дали только потому что Сарри, Эмери, Пеллегрини, Ходжсон, и Раньери находятся просто ниже их, а не его какие-то гениальные тренерские способности, и если бы ни Кейн, Алли, Эриксен и Сон то об тренере Почеттино вообще бы никто бы и не слышал бы.
PS Почеттино в роли тренера "И полным вном в АПЛ не был, и трофея на завоевал, прямо как и Тоттенхэм". мне кажется нашли друг друга. Идеальный середняк, для середняка.
Можешь после таких заслуг валить в Реал и брать кабинетные трофеи.