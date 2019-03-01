Райс: «Я готов играть за сборную Англии»

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс на церемонии «London Football Awards 2019» получил награду в номинации «лучший молодой футболист года». После вручения трофея футболист заявил, что готов выступать за сборную Англии.
Готов ли я к игре за сборную Англии? Никаких сомнений. Я сыграл три матча за Ирландию, потом решил представлять Англию, где место мне никто не гарантировал, ведь там играют невероятные футболисты.
Declan Rice has won the Young Player of the Year Award at the London Football Awards 2019. Well done, @_DeclanRice! Well-deserved! 🏆👏 #LFA19 pic.twitter.com/zTP3nmP1fd— West Ham United (@WestHamUtd) 28 февраля 2019 г.
По слухам, «Тоттенхэм» готовит 35 млн фунтов на летний трансфер Райса.