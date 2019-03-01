Райс: «Я готов играть за сборную Англии»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Анжи 1.43 4.1 9.1
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Жирона 2.25 3.35 3.25
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Интер 5.1 3.6 1.73
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Боруссия Д 5.3 4.2 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.95 3.5 3.75
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 2.35 3.45 2.75
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб РидРид 2.25 3.4 2.9
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.2 3.35 3.05
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.62 4 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 14.5 8.5 1.12
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.75 3.1 2.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3.4 2.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1.95 3.4 3.7
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.6 3.8 5.55
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2.05 3.15 3.45
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция -:- Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс -:- Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.25 3 3.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 1.95 3.6 3.5
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шаньдун Лунен (Цзинань)Шаньдун Лунен -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
14:35 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа -:- Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
14:35 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 4:0 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира 0:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ФредрикстадФредрикстад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб ТромсдаленТромсдален - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.3 3.65 2.75
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс 1.85 3.7 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 3.2 3.7 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.53 4.2 5.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 2.25 3.55 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 3.75 3.65 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.85 3.7 3.7
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.05 3.3 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.45 4.2 6.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.1 3.2 3.6
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 0:3 Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 4.2 4 1.7
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.62 4.3 4.3
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 3.8 4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 2.15 3.6 3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.6 3.6 5.6
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СКМ Аргешул ПитештиСКМ Аргешул Питешти -:- Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 2.25 3.35 2.95
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали 1.3 5.5 7.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор -:- Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 2.7 3.3 2.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.85 3.5 4.1
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.7 3.2 2.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 2 3.2 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.4 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.2 3.1 2.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.95 3.2 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.45 3 2.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.3 5 9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.75 3.25 5
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Марицбург Юнайтед (Питермарицбург)Марицбург Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Амазулу (Дурбан)Амазулу 2.85 2.65 2.75
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир -:- Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки -:- Логотип футбольный клуб КасимаКасима - - -
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Райс: «Я готов играть за сборную Англии»

сегодня, 11:58

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс на церемонии «London Football Awards 2019» получил награду в номинации «лучший молодой футболист года». После вручения трофея футболист заявил, что готов выступать за сборную Англии.

Готов ли я к игре за сборную Англии? Никаких сомнений. Я сыграл три матча за Ирландию, потом решил представлять Англию, где место мне никто не гарантировал, ведь там играют невероятные футболисты.

По слухам, «Тоттенхэм» готовит 35 млн фунтов на летний трансфер Райса.

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Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   252 / 822
сегодня в 12:13
андердог какой-то
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