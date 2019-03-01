Райс: «Я готов играть за сборную Англии»

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс на церемонии «London Football Awards 2019» получил награду в номинации «лучший молодой футболист года». После вручения трофея футболист заявил, что готов выступать за сборную Англии.

Готов ли я к игре за сборную Англии? Никаких сомнений. Я сыграл три матча за Ирландию, потом решил представлять Англию, где место мне никто не гарантировал, ведь там играют невероятные футболисты.