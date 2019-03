Райс: «Я готов играть за сборную Англии»

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс на церемонии «London Football Awards 2019» получил награду в номинации «лучший молодой футболист года». После вручения трофея футболист заявил, что готов выступать за сборную Англии.

Declan Rice has won the Young Player of the Year Award at the London Football Awards 2019. Well done, @_DeclanRice! Well-deserved! 🏆👏 #LFA19 pic.twitter.com/zTP3nmP1fd