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«Ювентус», «Реал» и МЮ следят за «новым Роналду»

вчера, 14:56

Ряд топ-клубов интересуется полузащитником «Бенфики» Жоао Феликсом. 19-летнего футболиста, который в текущем сезоне забил 11 голов, сравнивают с Криштиану Роналду. 

Фаворитом на Феликса считается «Ювентус», хотя также в нем заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Феликс универсал и может закрыть несколько позиций в атаке. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных в договоре составляет 120 млн евро. При этом «орлы» хотят ее увеличить.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 19:34
Молодые игроки не стабильны, не стоит столько, да и барселона им не интересуется.
Y.N.W.А.
Y.N.W.А. ответил Виталик ManUtd Rus
   908 / 933
вчера в 18:47
молись , чтобы летом удалось сдыхать в Реал сдувшегося салоха , хотя бы лямов за 50 )))
    Red_team
    Red_team
       531 / 933
    вчера в 18:12
    МЮ лучше на Санчо сосредоточится, этого бракованного клона Рона пусть дербанят Юве и Реал
    Soccer2016
    Soccer2016 ответил Neymar 10
       413 / 933
    вчера в 17:19
    Фанат Неймара говорит про акваланг, ахахах
    Neymar 10
    Neymar 10
       464 / 933
    вчера в 17:01
    тоже небось аквалангист ? если да то наверное и впрямь новый Рон на подходе
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus ответил Y.N.W.А.
       111 / 933
    вчера в 16:46
    Ни манки ни макаронники во главе с князьком не конкуренты реалу, если они на самом деле его захотят подписать.
    молись , чтобы летом удалось сдыхать в Реал сдувшегося салоха , хотя бы лямов за 50 )))
    barcamilan
    barcamilan
       550 / 933
    вчера в 15:58
    с чего взяли что он роналду?
    вхсо 111
    вхсо 111 ответил obana777
       36 / 933
    вчера в 15:50
    Да, до Рона далеко, потому что не заднеприводной)))
    что проверял? кто из них кто?) пустозвон!
    obana777
    obana777 ответил вхсо 111
       378 / 933
    вчера в 15:43
    началась реклама) чтоб втюхать по дороже, ему до Рона как до луны пешком))
    Да, до Рона далеко, потому что не заднеприводной)))
    particular
    particular
       7 / 933
    вчера в 15:13
    Бенфика традиционно умеет подогреть интерес и взвинтить ценник..:))
    А сравнения в данном случае - неуместны..:))
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       157 / 933
    вчера в 15:09
    а че он тоже дельфин?))))))))))
    Y.N.W.А.
    Y.N.W.А.
       908 / 933
    вчера в 15:09
    Ни манки ни макаронники во главе с князьком не конкуренты реалу, если они на самом деле его захотят подписать.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       59 / 933
    вчера в 15:07
    Реклама! Не более!
    Zenit_84
    Zenit_84
       98 / 933
    вчера в 15:05
    Такого нет второго
    вхсо 111
    вхсо 111
       36 / 933
    вчера в 15:03
    началась реклама) чтоб втюхать по дороже, ему до Рона как до луны пешком))
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