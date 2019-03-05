«Ювентус», «Реал» и МЮ следят за «новым Роналду»

вчера, 14:56

Ряд топ-клубов интересуется полузащитником «Бенфики» Жоао Феликсом. 19-летнего футболиста, который в текущем сезоне забил 11 голов, сравнивают с Криштиану Роналду.

Фаворитом на Феликса считается «Ювентус», хотя также в нем заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Феликс универсал и может закрыть несколько позиций в атаке. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных в договоре составляет 120 млн евро. При этом «орлы» хотят ее увеличить.