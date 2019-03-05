«Ювентус» мечтает заполучить Гвардиолу

СМИ сообщают, что «Ювентус» мечтает заполучить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
Наставник английского клуба входит в шорт-лист туринцев. Ходят разговоры, что в конце нынешнего сезона нынешний тренер «Юве» Массимилано Аллегри покинет команду.
«Ювентус» понимает, что заполучить Гвардиолу будет очень сложно, однако в прессе появились слухи, что туринский клуб уже начал контактировать со специалистом.
Ранее также сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ Переса настолько Велика,что он даже умеет впаривать то,что через полгода потеряет в стоимости. Пожалуй пора ему ставить Монумент при Жизни.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ Переса настолько Велика,что он даже умеет впаривать то,что через полгода потеряет в стоимости. Пожалуй пора ему ставить Монумент при Жизни.
Чтоб усилить защиту где-то примерно на под 500 млн евро!
А Ювентусу ещё очень нужно усилить полузащиту!
Чтоб усилить защиту где-то примерно на под 500 млн евро!
А Ювентусу ещё очень нужно усилить полузащиту!