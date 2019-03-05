«Ювентус» мечтает заполучить Гвардиолу

вчера, 13:48

СМИ сообщают, что «Ювентус» мечтает заполучить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Наставник английского клуба входит в шорт-лист туринцев. Ходят разговоры, что в конце нынешнего сезона нынешний тренер «Юве» Массимилано Аллегри покинет команду.

«Ювентус» понимает, что заполучить Гвардиолу будет очень сложно, однако в прессе появились слухи, что туринский клуб уже начал контактировать со специалистом.

Ранее также сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри.