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«Ювентус» мечтает заполучить Гвардиолу

вчера, 13:48

СМИ сообщают, что «Ювентус» мечтает заполучить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу

Наставник английского клуба входит в шорт-лист туринцев. Ходят разговоры, что в конце нынешнего сезона нынешний тренер «Юве» Массимилано Аллегри покинет команду. 

«Ювентус» понимает, что заполучить Гвардиолу будет очень сложно, однако в прессе появились слухи, что туринский клуб уже начал контактировать со специалистом. 

Ранее также сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри. 

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Don Nerazzurri
   361 / 933
вчера в 21:52
Гоббы, всё своё существование мечтают.Аха)))
кальяри сначала обыгрывать научитесь, потом варежку открывайте. ахаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
вчера в 20:56
Гвардиола и Роналду - не совместимы, Крестьянка расплачется крокодильими слезами. Пепс посадит её на лавочку,а то и в аренду СПАЛу сдаст,пользы никакой!!!Хотя раньше к КР7 относился как к игроку с уважением,но что-то сдулся,как гелевый шарик. А вот Пепса начал уважать пару сезонов назад,когда он взялся за ум и начал строить МС. Даже Месси сейчас так себе,но и то пользы больше,чем от Роналду.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ Переса настолько Велика,что он даже умеет впаривать то,что через полгода потеряет в стоимости. Пожалуй пора ему ставить Монумент при Жизни.
волгoдoн
волгoдoн
   209 / 933
вчера в 20:00
Если и поедет когда-то в Италию,то в Брешию. По стопам своего наставника Маццоне.
Juve14
Juve14 ответил juvenale
   316 / 933
вчера в 18:41
    juvenale
    juvenale ответил Звезда по имени Солнце
       82 / 933
    вчера в 18:09
    Гвардиола вряд ли вообще пойдёт в итальянский футбол. Его философия игры не совпадает с таким футболом, что есть в Италии.
    эксперт он как раз на тренера в Италии и учился)))и у многих итальянских тренеров))где вы только беретесь
    juvenale
    juvenale
       82 / 933
    вчера в 18:08
    ну физрук бы хоть научил игроков в пас играть)
    Neymar 10
    Neymar 10
       464 / 933
    вчера в 17:04
    Гхм гхм , карпин вам а не хосеп! понятно?!
    Pervomaez
    Pervomaez
       441 / 933
    вчера в 16:50
    Полузащитники вам надо, а не Пеп.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       59 / 933
    вчера в 15:10
    У Ювентуса не хватит денег на пепку!
    Чтоб усилить защиту где-то примерно на под 500 млн евро!
    А Ювентусу ещё очень нужно усилить полузащиту!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       292 / 933
    вчера в 14:42
    Гвардиола вряд ли вообще пойдёт в итальянский футбол. Его философия игры не совпадает с таким футболом, что есть в Италии.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       144 / 933
    вчера в 13:56
    Гоббы, всё своё существование мечтают.Аха)))
    allemz
    allemz
       49 / 933
    вчера в 13:53
    Можно устроить обмен, если Гвардиола снова облажается в ЛЧ.
    cska plus
    cska plus
       15 / 933
    вчера в 13:51
    Пеп бесценен.
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