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Филатов вошел в состав совета директоров «Локомотива»

вчера, 15:07

Сообщается, что бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов вошел в состав совета директоров футбольного клуба. 

Филатов занимал должность президента «Локомотива» с 1992 по 2006 год. В этот период «Локомотив» два раза стал чемпионом России, по четыре раза завоевывал серебряные и бронзовые медали первенства страны, четырежды завоевал Кубок России, дважды - Суперкубок России.

Недавно стало известно, что Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   446 / 933
вчера в 17:53
Вот и отличненько, что официально подтвердилось
Заратустра
Заратустра
   128 / 933
вчера в 16:36
Филатов легенда Локо.
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 15:38
Филатов легендарный президент Локомотива!
Его появление в клубе несёт только положительные эмоции!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 15:11
Очевидно, Филатов к удаче.
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