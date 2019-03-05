Филатов вошел в состав совета директоров «Локомотива»

вчера, 15:07

Сообщается, что бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов вошел в состав совета директоров футбольного клуба.

Филатов занимал должность президента «Локомотива» с 1992 по 2006 год. В этот период «Локомотив» два раза стал чемпионом России, по четыре раза завоевывал серебряные и бронзовые медали первенства страны, четырежды завоевал Кубок России, дважды - Суперкубок России.

Недавно стало известно, что Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива».