Федун верит! В Дюкова, Кононова и заговор против «Спартака»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.9 3.4 4.3
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 4.8 3.5 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.35 3.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.3 3.25 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1.8 3.2 4.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.6 3.85 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.43 3.9 8
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб НайранНайран -:- Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Федун верит! В Дюкова, Кононова и заговор против «Спартака»

сегодня, 13:30

Федун рассказал о чудесах в «Спартаке» и перестановках в РФС. Мнение владельца «Спартака» - постоянная переменная, а «Соккер.ру» ловит новые мысли Леонида Арнольдовича.

После избрания президентом РФС Александр Дюкова Леонид Федун вернулся в исполком организации, где отсутствовал почти пять лет. Мы помним, что у владельца «Спартака» есть революционные идеи по реорганизации российского футбола, теперь Леонид Арнольдович стал ближе к их реализации, ведь может продвигать свои реформы непосредственно в залах, где принимаются решения, а не через прессу. Но для начала нужно разобраться: какой он, Леонид Федун образца 2019 года? Во что он верит, к чему стремится и кого боится? Попытаемся выяснить.

Федун верит в нового президента РФС

«Дюков – суперпрофессионал, успешный менеджер нефтяной компании, мой коллега. Учитывая, как устроена нефтяная компания „Газпромнефть“, РФС будет самой технологичной системой в ФИФА. Кандидат был один, к чему формальности – всё единогласно. Говорят, что он зенитовец? Насколько я знаю, Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные. У меня нет сомнений, что он успешно применит свой опыт в футболе»

Этот ответ наглядно иллюстрирует образ мыслей Федуна: он считает, что успешный менеджер из любой отрасли (особенно нефтяной!) может добиться успехов в футболе. Если бы Федун подчеркнул выход на новый уровень клуба «Зенит», где Дюков был председателем совета директоров, такой взгляд на вещи был бы оправдан, но он напирает на успешность нового президента РФС в нефтяной сфере. И что? Леонид Арнольдович тоже добился успехов в бизнесе, иначе вряд ли нажил бы такое состояние, но разве он эффективен в качестве главы «Спартака»? Заметим, что Федуна на данный момент совсем не смущает, что Дюков – зенитовец. Запомним это. 

Федун верит, что у «Спартака» лучшая арена в Москве

«Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену „Спартака“ лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования»

Каждый кулик свое болото хвалит, представители «Локомотива» и ЦСКА не согласятся с Федуном, а стадион «Динамо» откроется только весной, но у него тоже есть свои козыри. Однако дело даже не в этом. Хвастовство ареной оценят не все спартаковские болельщики, ведь даже спустя 4.5 года после открытия не устранены все неустроенности. А свежая история с дисквалификацией фанатской трибуны и позиция «Спартака» - вопиющее наплевательство на чувства своих же болельщиков. Напомню, по итогам матча с «Локомотивом» КДК принял решение закрыть трибуну «B» из-за оскорблений в адрес Гильерме, которые носили расистский характер. 

При этом выкрики не были творчеством всей трибуны, отличилась группа балбесов, но по средневековым законам решили наказать всех фанатов. «Спартак» даже не стал обжаловать решение КДК, хотя Федун почему-то сказал: «Мы бились, как могли». Вероятно, «Спартак» действительно ничего не мог сделать с дисквалификацией, но клуб мог пустить владельцев абонементов с закрытой трибуны на другие сектора, однако предложил повторно платить за посещение матча всем, кого замели под одну гребенку. Это привело к заявлению «Фратрии» и бойкоту матча с «Краснодаром» со стороны активных болельщиков. Зато лучший в Москве стадион готов принимать еврокубковые финалы и концерты, потому что это действительно выгодно.

Федун осторожничает в оценке шансов «Спартака»

«Уже 3 марта у нас игра с „Краснодаром“ — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли „Спартак“ бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после „Краснодара“ 10 марта нам играть с „Динамо“. А потом еще предстоят встречи с „Зенитом“ и ЦСКА. Так что уже в марте всё будет ясно. Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон»

Футбольная жизнь не раз била Федуна и научила его быть более сдержанным в оценках, не обещать борьбу за чемпионство и икру на бутерброд с маслом. Что сказать, это действительно адекватный взгляд на положение вещей: с 3 марта, когда возобновится сезон в РПЛ, и до 6 апреля «Спартак» сыграет со всеми своими конкурентами – «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА. Кроме того, будут непростые гостевые матчи с «Динамо» и «Ахматом». Тут можно и фаворитом чемпионской гонки стать, и скатиться в середину таблицы. 

Федун верит в Олега Кононова

«Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает»

А вот мы Федуну не верим. Во-первых, есть бэкграунд: например, Леонид Арнольдович обещал, что Эмери отработает свой контракт до конца, а через три дня уволил Унаи. Во-вторых, давать такие обещания применительно к тренерам вообще глупо. А если «Спартак» проиграет 10 матчей подряд, если займет 12-е место по итогам сезона, Кононов тоже останется при должности до окончания контракта? Или из «любого случая» есть какие-то исключения? Поддержка Олегу Георгиевичу засчитана, но карт-бланш Федуна обычно имеет очень короткий срок службы в случае нарушения правил эксплуатации.

Федун верит в менеджмент «Спартака»

«Убежден, что критика Измайлова и Родионова за трансферную политику и увольнение Карреры – это проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я, по крайней мере, не вижу повода для претензий к нашим руководителям. У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно? Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед „Спартаком“. Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители»

И снова заговор против «Спартака» и его менеджеров! Проплаченные акции, причем Федуну известен даже заказчик. Наверное, он намекает на агентов Трабукки и Гурцкая из ближайшего окружения Карреры, которые были близки к команде, а с уходом итальянца оказались отодвинуты от кормушки другими ребятами с хорошим аппетитом. Даже если действительно был заговор и заказ на какие-то публикации и настройку общественного мнения, голословно говорить об этом Федуну не стоило. Если в «Спартаке» нет лжецов, а все негативное влияние осталось снаружи, Леонид Арнольдович мог бы молча применить свое финансовое могущество, чтобы устроить веселую жизнь врагам «Спартака» и показать, что такие шутки плохо заканчиваются. Вместо этого – очередные недосказанности, вопросы вместо ответов и взгляд на мир в розовых очках.

Федун спрашивает о проблемах с финансами. А разве их нет, если клубу пришлось в пожарном порядке продавать лучшего игрока в последний день трансферного окна и выбивать опору из-под команды? Проблемы с посещаемостью тоже появились, а они усугубятся, если клуб продолжит так же брезгливо относиться к собственным болельщикам. Осенью зафиксирован антирекорд посещаемости арены, билетно-абонементная программа на Лигу Европы версталась двоечниками (выгоднее было купить билеты на матчи по отдельности, нежели пакет на три игры, хотя опт всегда дешевле розницы), все больше болельщиков пересаживаются на диваны из-за несогласия с действиями оперативного руководства. Федун не знает об этом?

А что насчет жуткой истории, которая случилась в академии «Спартака»? Деятельность объекта было приостановлено по итогам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного из-за ряда случаев заболевания гепатитом A среди воспитанников. Обычно после таких историй летят головы или хотя бы задницы из удобных кресел. Что же касается трансферов, не желает ли Федун привлечь сторонних аудиторов к расследованию сделки по Педро Роше, например. Бразильский кудесник обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро, а привезли его не люди Карреры, насколько известно. Или это «эффективное управление командой и выполнение плана по селекции»? Хорошо, Леонид Арнольдович, допустим, вы и впредь будете так считать. Но приблизит ли это «Спартак» к успехам?   

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Все комментарии
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 915
сегодня в 15:05
Хозяин пищевика, которого заслужил этот клубишко!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   661 / 915
сегодня в 14:43
Федун втихаря верит в кокосовые пальмы. Если их потрясти, оттуда падает много "чёрного золота")
Jum13
Jum13
   9 / 915
сегодня в 14:14
Да уж... Правильно говорят: кто на Спартак ходил - то в цирке не смеётся. У свиней по-круче всё )))
parallels
parallels
   3 / 915
сегодня в 13:57
где заговор - там и секта)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   60 / 915
сегодня в 13:50
В ЕВРОКУБКАХ ТО ЖЕ ЗАГОВОР ПРОТИВ спартака???

😄😄😄😄
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
parallels
parallels
   3 / 915
сегодня в 13:44
стыдно за спартак!
oFANATo
oFANATo
   129 / 915
сегодня в 13:42
ФЕДУН ВЕРИМ!
spartak kursk
spartak kursk
   227 / 915
сегодня в 13:32
Вообще-то сегодня статьи должны быть не про использователя имени Спартак в своих личных корыстных неспортивных целях,а про его ОСНОВАТЕЛЯ!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 915
сегодня в 13:20
Из года в год от спартачей только и слышно про заговоры.
Одним словом цирк какой то. Вспомнился анекдот в тему. Может и нет никакого заговора, может сами такие выдумщики?!

Цирк, выступают акробаты, вдруг голос с верхнего ряда "П******сы,
вырядились в трико, как бабы и кувыркаются". Ладно, следующий номер,
клоуны, все смеются, весело, вдруг голос с верхнего ряда "П*******сы,
накрасились как бабы и кривляются". Все ждут следующего номера, выходит
конферансье и объявляет"А сейчас смертельный номер, прыжок из под купола
вниз головой в ведро с водой, без страховки". Минутная тишина, и вдруг
голос с верхнего ряда"Что такое? Куда вы меня тащите, п******сы,
п********сы!".
Egorium
Egorium
   71 / 915
сегодня в 13:18
Клоун тарасовский много рисоваться стал, что-то замышляет.
Nafnafik
Nafnafik
   55 / 915
сегодня в 13:17
Федун только в спартак не верит.
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