Федун верит! В Дюкова, Кононова и заговор против «Спартака»

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Федун рассказал о чудесах в «Спартаке» и перестановках в РФС . Мнение владельца «Спартака» - постоянная переменная, а «Соккер.ру» ловит новые мысли Леонида Арнольдовича.

После избрания президентом РФС Александр Дюкова Леонид Федун вернулся в исполком организации, где отсутствовал почти пять лет. Мы помним, что у владельца «Спартака» есть революционные идеи по реорганизации российского футбола, теперь Леонид Арнольдович стал ближе к их реализации, ведь может продвигать свои реформы непосредственно в залах, где принимаются решения, а не через прессу. Но для начала нужно разобраться: какой он, Леонид Федун образца 2019 года? Во что он верит, к чему стремится и кого боится? Попытаемся выяснить.

Федун верит в нового президента РФС

«Дюков – суперпрофессионал, успешный менеджер нефтяной компании, мой коллега. Учитывая, как устроена нефтяная компания „Газпромнефть“, РФС будет самой технологичной системой в ФИФА . Кандидат был один, к чему формальности – всё единогласно. Говорят, что он зенитовец? Насколько я знаю, Дюков будет работать на общие задачи, а не на личные. У меня нет сомнений, что он успешно применит свой опыт в футболе»

Этот ответ наглядно иллюстрирует образ мыслей Федуна: он считает, что успешный менеджер из любой отрасли (особенно нефтяной!) может добиться успехов в футболе. Если бы Федун подчеркнул выход на новый уровень клуба «Зенит», где Дюков был председателем совета директоров, такой взгляд на вещи был бы оправдан, но он напирает на успешность нового президента РФС в нефтяной сфере. И что? Леонид Арнольдович тоже добился успехов в бизнесе, иначе вряд ли нажил бы такое состояние, но разве он эффективен в качестве главы «Спартака»? Заметим, что Федуна на данный момент совсем не смущает, что Дюков – зенитовец. Запомним это.

Федун верит, что у «Спартака» лучшая арена в Москве

«Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену „Спартака“ лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования»

Каждый кулик свое болото хвалит, представители «Локомотива» и ЦСКА не согласятся с Федуном, а стадион «Динамо» откроется только весной, но у него тоже есть свои козыри. Однако дело даже не в этом. Хвастовство ареной оценят не все спартаковские болельщики, ведь даже спустя 4.5 года после открытия не устранены все неустроенности. А свежая история с дисквалификацией фанатской трибуны и позиция «Спартака» - вопиющее наплевательство на чувства своих же болельщиков. Напомню, по итогам матча с «Локомотивом» КДК принял решение закрыть трибуну «B» из-за оскорблений в адрес Гильерме, которые носили расистский характер.

При этом выкрики не были творчеством всей трибуны, отличилась группа балбесов, но по средневековым законам решили наказать всех фанатов. «Спартак» даже не стал обжаловать решение КДК , хотя Федун почему-то сказал: «Мы бились, как могли». Вероятно, «Спартак» действительно ничего не мог сделать с дисквалификацией, но клуб мог пустить владельцев абонементов с закрытой трибуны на другие сектора, однако предложил повторно платить за посещение матча всем, кого замели под одну гребенку. Это привело к заявлению «Фратрии» и бойкоту матча с «Краснодаром» со стороны активных болельщиков. Зато лучший в Москве стадион готов принимать еврокубковые финалы и концерты, потому что это действительно выгодно.

Федун осторожничает в оценке шансов «Спартака»

«Уже 3 марта у нас игра с „Краснодаром“ — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли „Спартак“ бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после „Краснодара“ 10 марта нам играть с „Динамо“. А потом еще предстоят встречи с „Зенитом“ и ЦСКА . Так что уже в марте всё будет ясно. Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон»

Футбольная жизнь не раз била Федуна и научила его быть более сдержанным в оценках, не обещать борьбу за чемпионство и икру на бутерброд с маслом. Что сказать, это действительно адекватный взгляд на положение вещей: с 3 марта, когда возобновится сезон в РПЛ , и до 6 апреля «Спартак» сыграет со всеми своими конкурентами – «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА . Кроме того, будут непростые гостевые матчи с «Динамо» и «Ахматом». Тут можно и фаворитом чемпионской гонки стать, и скатиться в середину таблицы.

Федун верит в Олега Кононова

«Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает»

А вот мы Федуну не верим. Во-первых, есть бэкграунд: например, Леонид Арнольдович обещал, что Эмери отработает свой контракт до конца, а через три дня уволил Унаи. Во-вторых, давать такие обещания применительно к тренерам вообще глупо. А если «Спартак» проиграет 10 матчей подряд, если займет 12-е место по итогам сезона, Кононов тоже останется при должности до окончания контракта? Или из «любого случая» есть какие-то исключения? Поддержка Олегу Георгиевичу засчитана, но карт-бланш Федуна обычно имеет очень короткий срок службы в случае нарушения правил эксплуатации.

Федун верит в менеджмент «Спартака»

«Убежден, что критика Измайлова и Родионова за трансферную политику и увольнение Карреры – это проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я, по крайней мере, не вижу повода для претензий к нашим руководителям. У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно? Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед „Спартаком“. Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители»

И снова заговор против «Спартака» и его менеджеров! Проплаченные акции, причем Федуну известен даже заказчик. Наверное, он намекает на агентов Трабукки и Гурцкая из ближайшего окружения Карреры, которые были близки к команде, а с уходом итальянца оказались отодвинуты от кормушки другими ребятами с хорошим аппетитом. Даже если действительно был заговор и заказ на какие-то публикации и настройку общественного мнения, голословно говорить об этом Федуну не стоило. Если в «Спартаке» нет лжецов, а все негативное влияние осталось снаружи, Леонид Арнольдович мог бы молча применить свое финансовое могущество, чтобы устроить веселую жизнь врагам «Спартака» и показать, что такие шутки плохо заканчиваются. Вместо этого – очередные недосказанности, вопросы вместо ответов и взгляд на мир в розовых очках.

Федун спрашивает о проблемах с финансами. А разве их нет, если клубу пришлось в пожарном порядке продавать лучшего игрока в последний день трансферного окна и выбивать опору из-под команды? Проблемы с посещаемостью тоже появились, а они усугубятся, если клуб продолжит так же брезгливо относиться к собственным болельщикам. Осенью зафиксирован антирекорд посещаемости арены, билетно-абонементная программа на Лигу Европы версталась двоечниками (выгоднее было купить билеты на матчи по отдельности, нежели пакет на три игры, хотя опт всегда дешевле розницы), все больше болельщиков пересаживаются на диваны из-за несогласия с действиями оперативного руководства. Федун не знает об этом?

А что насчет жуткой истории, которая случилась в академии «Спартака»? Деятельность объекта было приостановлено по итогам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного из-за ряда случаев заболевания гепатитом A среди воспитанников. Обычно после таких историй летят головы или хотя бы задницы из удобных кресел. Что же касается трансферов, не желает ли Федун привлечь сторонних аудиторов к расследованию сделки по Педро Роше, например. Бразильский кудесник обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро, а привезли его не люди Карреры, насколько известно. Или это «эффективное управление командой и выполнение плана по селекции»? Хорошо, Леонид Арнольдович, допустим, вы и впредь будете так считать. Но приблизит ли это «Спартак» к успехам?