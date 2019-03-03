Ключевая тройка «Ливерпуля»

03 марта 2019, 13:00

И это не Салах, Мане и Фирмино! Накануне мерсисайдского дерби «Соккер.ру» раскрывает производственный секрет футбольного успеха «красных».

Начальник большого весельчака

Их кабинеты находятся друг напротив друга, а двери не запирают. Георгий всегда может наведаться в гости к Михаилу, и наоборот. Если неудавшийся футболист – крайний защитник, бросивший футбол ради высшего образования, вдруг найдет в базах данных игрока с крутой статистикой, то поступит, как обычно. Пойдет к формальному подчиненному и предложит посмотреть.

Георгий у нас не Черданцев, а немец, поэтому все зовут его Юргеном, а Михаил – англичанин, он же Майкл. Футбольные болельщики раз-два в неделю видят результаты их совместного труда и переписок в мессенджерах на поле. На бровке скачет только Клопп, а спортивный директор «Ливерпуля» Эдвардс настолько скромный, что на официальном сайте клуба одна его фотография. В социальных сетях тоже прячется под никами.

Большим боссом в «Ливерпуле» молодой парень (в этом году стукнет 40 лет) стал недавно, в ноябре 2016 года. До этого возглавлял аналитический отдел сразу при нескольких тренерах в разных клубах и реформировал работу Академии. В «Ливерпуль» пришел из «Тоттенхэма» вместе с Комолли. А крестным отцом Эдвардса в футболе был старина Харри Реднапп. Только с Роджерсом из тренеров «Ливерпуля» Майклу пришлось ругаться, хотя с Бренданом после ухода из «Селтика» ругается половина Шотландии – ничего нового.

А с Клоппом «ботаник» сразу нашел общий язык. Немец признал, что парень, похожий на аспиранта из университета, иногда знает о футболе и игроках то, до чего сам Юрген додуматься не успел. У Эдвардса и Клоппа есть общее – были так себе футболистами, а теперь компенсируют чужими ногами. Но Юрген является легендой регионального значения, 11 лет играл за «Майнц», а Майкл бросил футбол на уровне Чемпионшипа и ушел в университет изучать бизнес и информатику.

Эдвардс верит в силу статистики в футболе, этим угодил американским владельцам «Ливерпуля». За океаном успехов добивались с «маниболом», и хотя футбол не так завязан на чистых цифрах, как бейсбол, аналитик Майкл пошел на повышение. У молодого парня настоящее чутье на сильных игроков. В ноябре 2016 года был назначен спортивным директором, но влиял на сделки и до этого. Эдвардс родом из Саутгемптона, именно из одноименного клуба пришли ван Дейк и Мане.

Также Эдвардс был за покупку Фирмино в тот же сезон, что и Бентеке. Вейналдум, Матип, Окслейд-Чемберлен и другие – его рук дело. Были просчеты, Кариус не заиграл, но немца пригласили по просьбе Клоппа. А вот ван Дейка и Мане одобряли сообща. В Англии шутят, что после ловких решений Эдвардсу надо поручить «Brexit». Последствия глупого референдума о разрыве связей с ЕС катастрофически ударят по благосостоянию британцев, и пока никто не знает, как все исправить. А у Эдварда в «Ливерпуле» получается буквально все.

- Доминик Соланке ушел в «Борнмут» за 21.2 млн евро, а Дэнни Ингс в «Саутгемптон» - за 22.2. Суммарно получаем деньги, которые покрывают покупку Салаха, который теперь стоит не 42 миллиона евро, как заплатил Эдвардс, а примерно на 100 млн больше;

- Коутиньо спортивный директор Эдвардс спихнул в «Барселону» за 135 млн евро, и хотя бразилец был полезен «Ливерпулю» и является одним из лидеров, без него не развалились. При этом получили живые деньги, чтобы купить ван Дейка и Алиссона – выгодная сделка;

- борьбу за Вирджила «Ливерпуль» выиграл у самого «Манчестер Сити». Гвардиола побоялся платить рекордную сумму за центрального защитника без опыта игры на самом высоком уровне, а Клопп – рискнул. Голландец мгновенно стал лидером в защите и вожаком;

- у «красных» были проблемы на флангах защиты. Клайн не вписывался в стиль Юргена, а Альберто сломал финал ЛЕ . Справа оказался Трент Александер-Арнольд – выпускник Академии, которую реформировал Эдвардс. Слева – Робертсон, подписанный за 9 млн евро у «Халл Сити». Тогда казалось – переплата, а сейчас цена Эндрю выросла в 5 раз!

Еще один начальник Юргена Клоппа

До перемен «Ливерпулем» много лет управлял Иан Эйр. У него были определенные успехи, в основном не связанные с футболом. Однако когда опытный специалист решил уйти, его никто не держал. Ведь при Эйре много тратили на различных игроков, а результат на поле не приносил радость болельщикам и владельцам.

Самое главное и плохое, что Иан практиковал – «трансферный комитет». Сам менеджер отрицал, что боссы садились за круглый стол, обсуждали новичков, а тренер сидел в стороне в углу и лишь поддакивал. Но эта попытка списать трансферные просчеты «Ливерпуля» на наставников – конкретно Роджерса, смотрится неубедительно. Эйр просто не был так хорош в выборе футболистов, как новый спортивный директор.

Хотя Иану надо отдать должное – перед уходом на работу в «Мюнхен-1860» во вторую Бундеслигу год возил с собой Эдвардса на все переговоры, передал власть культурно. Но сама идея пригласить Клоппа и больше доверять молодому Майклу принадлежит не Эйру, а другому человеку. Президенту компании FSG Майку Гордону, совладельцу «Ливерпуля». Ему немного за пятьдесят, тоже в очках, тоже похож на преподавателя из университета, как и Эдвардс.

У Гордона есть доля в компании владельца «Ливерпуля». Он американец, который давно и успешно занимается финансами. Его первая большая компания в итоге стоила 6 миллиардов долларов. 17 лет назад Гордон присоединился к FSG, которая выкупила бостонский бейсбольный клуб «Ред Сокс», а позже обзавелась еще одним активом – «Ливерпулем». Гордон в 2014 году стал президентом корпорации, а в результате перебрался в Англию.

Речь о сильном инвесторе, именно поэтому американцы бросили его ликвидировать финансовый и трансферный бардак в «Ливерпуле». Именно Майкл летал домой в США , чтобы убедить владельцев «красных», что им нужен новый тренер и именно загоравший на пляжах Юрген Клопп. Причем Гордон придумал трюк, словно из сериала про адвоката Перри Мейсона.

Майк полетел в Нью-Йорк и толкнул речь: «Клопп не лучший человек для этой работы. Он - идеальный человек». Джон Хенри и Том Вернер сомневались – в футболе не секут, Юрген казался слишком эксцентричным. Но Гордон настоял и не прогадал. «В „Ливерпуле“ говорить, что думаешь, не просто разрешено, это обязательно», - любит повторять босс Клоппа. И по совместительству миллиардер, который выполняет много даже мелких поручений.

А еще Гордон скрытный – не светится совершенно, хотя его легко заметить на «Энфилде». А если хорошо покопать, то можно узнать, что вкладывает деньги в Онкологический институт и благотворительные фонды в Ливерпуле и Бостоне. А поскольку его жена Кристина и четверо детей живут в пригороде Большого Бостона, то Клоппу и Эдвардсу большой босс работать не мешает, нередко летает домой в США .

Идеальная тактика – каждый занимается своим делом, все большие профи. Причем даже проколы объясняют, а не замалчивают. Например, «Ливерпуль» открыто заявил, что несколько зим подряд не мог подписать нужных игроков, поскольку клубы-продавцы банально отказывались от переговоров. Так Клопп остался без Брандта и Пулишича. Но Эдвардс компенсировал нехватку покупок из Германии ставкой на Кейта, а на десерт припрятали Салаха, Алиссона и ван Дейка.

Главная тройка в «Ливерпуле»

У странного трио: американца с еврейскими корнями, немца и англичанина получается. А лет семьдесят назад были бы по разные стороны при высадке в Нормандии. И если бы веселый здоровяк Юрген попал в плен, как Берт Траутманн, то максимум, на который мог рассчитывать – заиграть после лагеря в защите одной из английских команд, причем на каждом стадионе Юргена бы нещадно освистывали.

Но бывший защитник «Майнца» родился после того, как его деды натворили плохих дел. И как тренер вырос в атакующее звено «красных». Работа в Англии ему многое дала и познакомила с интересными людьми. В Дортмунде Клопп застал менеджеров на пике формы, но о Цорке и Вацке намного чаще говорили и хвалили. Сейчас любят ван Дейка, тройку атаки, добрались до Александера-Арнольда и Робертсона – невероятно полезных, растущих латералей.

Но про Майкла Эдвардса или Майка Гордона слышим редко, хотя тут они сами стараются. В отличие от ряда известных футбольных менеджеров, обожающих игру на публику, эти ребята всегда в уютной тени улыбчивого Клоппа. Зато в той тени собрали нынешний состав «Ливерпуля», с умом потратили огромные деньги, а команда перешла из касты финалистов Лиги Европы в разряд лучших команд континента.

Сегодня мерсисайдское дерби, в котором может случиться абсолютно все. И хотя «Ливерпуль» фаворит и получил прививку в прошлый раз – гол Ориги пришлось ждать до 96-й минуты, будет сложно. Но Клоппу наоборот нравится наличие давления со стороны «Манчестер Сити» - знает, что его игроки не расслабятся. Сам он серьезно настроен с 8 октября 2015 года – когда принял приглашение Гордона и «Ливерпуля». Так родился «The Normal One», который стал любимцем публики.

Теперь Юрген часто сидит в офисе клуба на столе, свесив ноги, обсуждает с Эдвардсом игру команды. Клоппу повезло, ведь если Цорк был бывшим футболистом и понимал игру только как хавбек с опытом, то Майкл – футбольный аналитик с 2003 года. Например, Юрген говорит о том, что «Ливерпулю» нужны голы со стандартов. Как думаете, кто ему может подсказать, как лучше поступать при угловых и штрафных? Конечно же, спортивный директор, ведь в этом случае речь об эксперте в тактике и изучении соперников.

Для «Ливерпуля» все сложилось как нельзя лучше, ведь после непонятного «трансферного комитета» пришли современные люди. Если бы успешно работала старая система - не появился повод приглашать Клоппа посреди сезона, в которого изначально в Англии далеко не все верили, и до сих пор пинают за проигранные финалы. А если бы Эйр был скандалистом – не обучил бы Эдвардса азам переговоров, ведь Майкл разбирался в футболе, но не имел опыта общения с акулами бизнеса.

А курировал всю работу и оправдывал немалые вложения в новых игроков Гордон. Финансист из США умеет вешать на уши скупым американским владельцам лапшу и забирать в награду за представление десятки миллионов фунтов. Дошло до того, что «Ливерпуль» наглым образом вырвал из рук Гвардиолы самого дорого защитника мира – ван Дейка. Также не поскупились поставить на тот момент мировой рекорд с Алиссоном.

Именно Эдвардсу принадлежат идеи подписать Мане, Фирмино и Салаха. Конечно же, Клопп знал Садьо – просматривал его в «Боруссии». Видел, что бразильский Бобби может быть форвардом, не только атакующим хавбеком. И по Салаху все было просто, хотя важно было вырвать фараона у «Ромы» до прыжка в цене – успели. Но именно менеджеры «красных» поставили на конкретных исполнителей.

В прошлом сэр Боб Пейсли шутил, что в Ливерпуле есть две великие команды – основа и дубль «красных». Но теперь вторая сильная команда города сидит в офисе «Ливерпуля». Если бы у «Эвертона» с их трансферными тратами – разница между расходами и прибылью при переходах у «ирисок» за пять лет больше, чем у «Челси» и «Ливерпуля», были такие же успешные менеджеры, то не исключено, что пошли бы путем «Атлетико». Один город – два больших клуба.

Но «Эвертон» не нашел нужных людей, а «Ливерпуль» отчаянно сражается с «Манчестер Сити». И через две недели сыграет против «Баварии» в решающем матче плей-офф Лиги чемпионов. И если у них получится, когда будете хвалить Салаха, Фирмино, Мане, ван Дейка, Робертсона и всех остальных футболистов, не забывайте, что есть целая команда людей, которые редко на первых полосах, но работают каждый день на «Ливерпуль».

Без тройки Гордона, Клоппа и Эдвардса, а также их помощников, не было бы ни трио в атаке, ни правильных трансферов во всех линиях. Они навели порядок, выстроили удобную и знакомую Юргену по Дортмунду структуру управления и создали веселую команду, за которой увлекательно наблюдать. «Ливерпуль» не идеален, но он настоящий, потому что Юрген и два Майкла – профессионалы.